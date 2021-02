HSLS-ov Dario Hrebak otkrio je da je vladajuća većina postigla dogovor o restrukturiranju Hrvatske gospodarske komore.

Danas će se u 13 sati sastati koalicija kako bi prihvatili zaključak parlamentarne većine kojim bi se Vlada obvezala da u idućih nekoliko mjeseci donese novi zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

“Danas imamo sastanak vladajuće većine. Usuglasili smo se. HSLS je zadovoljan. Ide se u smjeru da se prihvaća zaključak kojim će se Vlada obvezati da u idućih nekoliko mjeseci, između 4. i 6., ide u sistemske promjene i reformu HGK. Napominjem da HGK radi prema zakonu iz 1991., mnoge su se stvari otad promijenile”, rekao je za N1 HSLS-ov saborski zastupnik Dario Hrebak.

Hrebak je kazao da će HSLS s partnerima dogovoriti postupno ukidanje članarine ''jer sve drugo za što se zalažu određene političke opcije nije dobro, a to su promjene preko noći, demagogija i populizam''. ''Treba nam sustavni pristup rješavanju problema neefikasnosti HGK koji traje već 30 godina'', rekao je.

Novi zakon bi trebao restrukturirati HGK i približiti ga tržištu, a rok za definiranje novog zakona je šest mjeseci.

Hrebak je kazao da je promijeniti HGK u jednom danu: ''HGK ima dio javnih ovlasti. To je institucija koja treba postojati, ali mora biti na tržišnom modelu i ne smije biti političkog kadroviranja. To pitanje je pokrenula politička situacija, a ne Most'', poručuje i dodaje Mostov prijedlog ne bi podržali.