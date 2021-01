Sabor je danas trebao glasati o ukidanju obaveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori. To se ipak neće dogoditi.

*Sabor je trebao glasati o HGK i plaćanju članarine

*Točka o glasanju nije stavljena na dnevni red

*Oporba je srušila kvorum

Tijek događanja pratite u nastavku:

12:48 "Stavite na dnevni red članarine i istog trenutka se vraćamo u sabornicu", kazao je SDP-ov Peđa Grbin.

12:41 "Nema uvjeta za glasovanje", izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Nezadovoljni potezom Jandrokovića, saborski zastupnici izašli su iz sabornice i srušili kvorum. Glasovanje je odgođeno.

12:39 Nastavljena je sjednica Sabora. Zvonimir Troskot iz Mosta kazao je da njegova stranka u ovome želi sudjelovati. Jandroković je rekao da će zakon biti stavljen na dnevni red kada se za to stvore uvjeti.

12:37 "Kukavice iz HDZ-a nisu stavile zakon na glasanje, shvatili su da nemaju većinu. Vlada je ovime priznala da po ovom pitanju nemaju većinu", izjavila je Marijana Puljak iz stranke Centar.

12:35 Oporba se dogovara o idućim potezima i hoće li rušiti kvorum.

12:33 "Uspjeli smo ujediniti oporbu i razjediniti vladajuće, borba se nastavlja i dalje. To je poraz vladajućih koji nemaju većinu", izjavio je Zvonimir Troskot iz Mosta.

12:30 U tijeku je stanka u Saboru koju je odredio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Most je predložio da plaćanje članarine u HGK više ne bude obavezno. Iako je glasanje o ukidanju članarine HGK bilo najavljeno danas za podne, HDZ je odlučio da glasanja neće biti. "Klubovi većine zamolili su me da danas to odgodim i ja sam to učinio. Glasovanje je u nadležnosti predsjednika Hrvatskog sabora", pojasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Ova točka danas neće biti na glasovanju, jer je to moja odluka. Ne postoji niti jedan razlog zašto bi to trebalo danas biti na glasovanju", rekao je Jandroković pojašnjavajući u Sabornici svoju odluku.

Kazao je da nema povrede poslovnika, rekavši da je to njegova politička odluka. Saborski zastupnici redom su zatražili stanku. Tvrde da premijer Plenković nema većinu. "Ovo je trenutak istine, ovo je trenutak razotkrivanja, Plenković nema većinu", rekao je zastupnik Zekanović. Jandroković je odredio stanku od 10 minuta.

O svemu se oglasio i Bojan Glavašević na Twitteru.