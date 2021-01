Od posljedica koronavirusa večeras je u Zagrebu preminuo dr. Miroslav Tuđman.

Večeras je u Zagrebu u 75. godini preminuo Miroslav Tuđman, saborski zastupnik i najstariji sin prvog hrvatskog predsjednika, Franje Tuđmana. Preminuo je od posljedica koronavirusa, zbog kojeg je bio dugo, gotovo mjesec dana bio na respiratoru.

Dr. Tuđman je preminuo u Klinici za infektivne bolesti bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, priopćeno je iz Ureda Predsjednika Hrvatskog sabora.

Miroslav Tuđman rođen je 25. svibnja 1946. u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirao te doktorirao (VSS - profesor filozofije i sociologije; doktorat u području društvenih znanosti - polje informacijskih i komunikacijskih znanosti; sveučilišni nastavnik).

Radio je u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (1972.–1977.) te Zavodu za kulturu Hrvatske (1977.-1988.). Od 1988. godine šef je Katedre za dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. postavljen je za predstojnika Katedre za organizaciju znanja na istomu Odsjeku. Predaje teoriju informacijske znanosti, organizaciju znanja, izvještajne sustave i službe. Izabran je 1988. godine za docenta, 1991. godine za izvanrednog profesora a 1998. godine za redovitog profesora za znanstveno područje informacijskih znanosti.

Utemeljitelj je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1989.-1990.). Bio je prodekan Filozofskog fakulteta (1990.-1991.). Godine 2000. pokreće međunarodni časopis National Security and the Future, kojemu je glavni i odgovorni urednik.

Organizator je većeg broja znanstvenih i stručnih skupova iz područja informacijske znanosti i nacionalne sigurnosti. Aktivni je istraživač na području informacijskih znanosti te na području nacionalne sigurnosti i izvještajne djelatnosti. Održao je niz predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Češkoj i Mađarskoj.

Utemeljitelj Hrvatske izvještajne službe

Bio je sudionik Domovinskoga rata od 1991. Također, bio je voditelj Centra za strategijska istraživanja (1992.-1993.), zamjenik predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost te utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe (HIS) u dva navrata, 1993. do 1998. godine i 1999. do 2000. godine.

Vodio je kolegije iz nacionalne sigurnost na Diplomatskoj akademiji, Ratnoj školi te na Obavještajnoj akademiji.

Miroslav Tuđman bio je član Savjeta Hrvatske socijaldemokratske stranke od 1991. godine te jedan od njezinih utemeljitelja (1989.).

Godine 2000. ponovno se politički aktivirao zbog, kako je govorio, najave detuđmanizacije, odnosno dehrvatizacije Hrvatske i kriminalizacije Domovinskoga rata. Osniva Udrugu Hrvatski istinski preporod (UHIP).

Premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković uputili sućut obitelji Miroslava Tuđmana: "Ostavio je neizbrisiv trag u novijoj hrvatskoj povijesti"

Na lokalnim izborima 2001. kao nositelj nezavisne liste za Skupštinu grada Zagreba osvaja 7,6% glasova i dobiva pet gradskih zastupnika. Iste godine osniva stranku pod istim nazivom Hrvatski istinski preporod (HIP), te postaje njenim predsjednikom.

U Saboru od 2011. godine

Godine 2002. nakon pobjede Ive Sanadera za predsjednika HDZ-a i raspuštanja niz županijskih i gradskih organizacija, troje zastupnika Ante Beljo, Đuro Njavro i Dario Vukić prelaze u HIP, te njegova stranka u četvrtom sazivu Hrvatskog sabora postaje parlamentarna stranka. Klubu se pridružuje i neovisna zastupnica Ljerka Mintas-Hodak.

Na parlamentarnim izborima 2003. Miroslav Tuđman bio je nositelj liste 1. izborne jedinice, ali koalicija HIP/Hrvatski blok osvaja 1,7% glasova. Na izborima za Hrvatski sabor 2007. HIP nije istaknuo svoju kandidaturu.

Suosnivač je pokreta Hrvatski rast, 2010. godine, ali ga napušta i prilazi HDZ-u za izbore 2011. te biva izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru. Obnaša dužnost zastupnika i u osmom (2015.) te u devetom (2016.) sazivu Hrvatskog sabora.

U aktualnom sazivu Sabora bio je voditelj saborskog Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a te član odbora za obranu, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za ratne veterane te za međuparlamentarnu suradnju.