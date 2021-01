Premijer Andrej Plenković na otvaranju LNG terminala u Omišlju odgovarajući na novinarska pitanja rekao je kako cirkus u Saboru oporbi neće oprostiti.

Sabor je danas trebao glasati o ukidanju obaveznog plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori no to se ipak nije dogodilo. Nezadovoljni potezom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, oporba je srušila kvorum.

"Sad sam se čuo s kolegama u Saboru. Jedan naš zastupnik je trenutno zbog COVID-a u bolnici, prof. Tuđman je u nemogućnosti sudjelovati na sjednici. Napravili su ono što sam mislio da neće napraviti. To je za mene izrazito važna poruka da je cijela oproba išla na rušenje kvoruma znajući da se jedan zastupnik praktički bori za život. Dugo ovo nećemo zaboraviti, a ne bi trebala ni hrvatska javnost", poručio je premijer.

"Mi svjedočimo brojnim populističkim inicijativama, članarina za ona društva i gospodarske subjekte koji su slabijeg prometa, prihoda su 42 kune mjesečno. Te 42 kune mjesenčno su očito razlog za ovakvu inicijativu kojoj svjedočimo", naglasio je.

"Nitko od nas ne kaže da HGK ne može možda bolje raditi, biti korisnija, dostupnija, ali HGK ima svoju tradiciju dugu 160 godina i to nisu tijela koja se demontiraju na brzinu zbog oporbenog hira. Naša pozicija je ako treba mijenjati onda možemo tražiti i od Komore i nadležno Ministarstvo da vidimo što se može promijeniti. A raditi politički cirkus zbog 42 kune mjesečno može samo oporba kakvu Hrvatska danas ima", rekao je.

O mjerama i koroni: "U mnogim zemljama nema ni frizera"

Upitan i stanju s koronakrizom u Hrvatskoj i najavama nekih koji razmišljaju o otvaranju svojih kafića, teretana i fitness centara unatoč produženju mjera, premijer kaže kako u mnogim zemljama nema ni otvorenih trgovina ni frizera.

"Vaši kolege su skoro preskakali ograde da pitaju tko je kriv za smrti od COVID-a, a sad kad se smanjio broj zaraženih, onih na respiratoru i preminulih, sada je dinamika - kad ćete sve otvoriti. Zimski mjeseci nisu pogodni za COVID, a većina mojih kolega, kancelara, idu u daljnje zatvaranje. U mnogim zemljama nema trgovina osim najnužnijih, nema frizera. Malo smo ublažili mjere što se tiče škola i sporta i to su signali i poruka potpore jako dobrom ponašanju građana koje je u kombinaciji s mjerama dovelo do bolje situacije", naglasio je.

Apelirao ja na građane da razumiju okolnosti.

"Proces cijepljenja, sad svi znamo zašto, je nešto usporeniji i moramo proći kroz ovaj zimski period, to je još oko 50 dana. Budimo strpljivi", rekao je.

O slučaju Žarka Tušeka: "Čovjek koji ga je snimao nije nikakav zviždač"

Komentirao je i slučaj Žarka Tušeka te rekao kako je s njime jučer razgovarao.

Nova snimka pokazuje kako je Tušek tražio sastanak: "On je rekel da bi si mogli sesti". Čuje se i kako se HDZ-ovac ispričava jer je došao - iz samoizolacije

Kako je počela prepiska vijećnika Šimunića i gradonačelnika Oroslavja: "Dal' si za kratki gemišt sa mnom i Žarkom T.?"

"On je podnio ostavku na mjesto predsjednika krapinsko-zagorskog HDZ-a. To što se dogodilo ima veze s njegovom funkcijom koju on nema od jučer. Ono što je više nego očito da čovjek koji je njega snimao nikakav zviždač. To je političar, neovisni, izabran koji je sklon nekakvim hepeninzima, nasamario je županijski Stožer civilne zaštite s propusnicama, a ovo je napravljeno s predumišljajem. Tušek je tu teško politički pogriješio", rekao je premijer govoreći o Viktoru Šimuniću, nezavisnom vijećniku Oroslavja, koji je snimio razgovore s gradonačelnikom Emilom Gredičakom i HDZ-ovim Žarkom Tušekom.

Premijer je, otvarajući LNG terminal, rekao kako su kapaciteti u LNG-u zakupljeni 100 posto za prve tri godine i 80 posto u godinama koje slijede.

"Ovaj terminal će utjecati na smanjejnje cijena plina i Hrvatska ima bolju poziciju na energetskoj karti Europe i svijeta. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, ministru Ćoriću, čelnicima Plinacra i HEP-a", rekao je.