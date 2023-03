Šire Predsjedništvo HDZ-a okupit će se na redovnoj tjednoj sjednici u stranačkoj središnjici u Zagrebu.

Za koji tjedan javnosti bi trebao biti predstavljen novi paket mjera kojim Vlada kani pomoći građanima i gospodarstvu.



Premijer Andrej Plenković ranije je najavio da će stupiti na snagu 1. travnja: ''Kao i do sada, ići ćemo u korist i građana i gospodarstva".

Kazao je to nakon jedne od prošlih sjednica Predsjedništva HDZ-a, no nikakve detalje nije želio otkrivati, ni on, niti drugi ministri. Danima već svi samo ponavljaju da se na mjerama radi.



U stranačkoj središnjici u Zagrebu okupit će se na redovitoj tjednoj sjednici šire Predsjedništvo HDZ-a, a jedna od tema, ako ne formalno, a onda neformalno mogle bi biti i Vladine mjere pomoći, ali i izrada novog Zakona o izbornim jedinicama za izbor saborskih zastupnika.

Ustavni sud je nedavno ponovno upozorio da bi na sljedećim izborima glas svakog birača trebao vrijediti jednako, neovisno u kojoj izbornoj jedinici glasuje.

Taj Zakon prestaje vrijediti najkasnije 1. listopada ove godine, do kada Sabor ima obavezu donijeti novi. HDZ je oformio svoju radnu grupu za pripremu traženih izmjena, kazao je nedavno Ivan Malenica, ministar u čijem su resoru i pravosuđe i uprava.

Plenković tvrdi da je vremena dovoljno, no mnogi se ponajprije stručnjaci, a onda i oporba, s njime ne slažu.