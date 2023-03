Naoružani napadači otelio su četvero američkih državljana u sjeveroistočnom Meksiku u petak, no čini se da su oteli pogrešne ljude.

Dvije obitelji iz Južne Karoline identificirale su četvero američkih državljana koje su u petak napali i oteli naoružani napadači u sjeveroistočnom Meksiku. Istraga je pokazala kako se čini da je riječ o zamjeni identiteta.

Četvero Amerikanaca otputovalo je u pogranični grad Matamoros na medicinske zahvate, a istražitelji vjeruju da ih je meksički kartel zamijenio za haićanske krijumčare droge.

