Ustavni sud ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama. Postojeći zakon prestaje vrijediti prvog listopada ove godine do kada bi Hrvatski sabor trebao osigurati donošenje novog zakona, odnosno izjednačavanje vrijednosti mandata po izbornim jedinicama. S Markova trga javio se reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Izjednačavanje vrijednosti mandata po izbornim jedinicama, može se napraviti na dva načina: mijenjanjem broja zastupnika ili promjenom granica, a možda i broja izbornih jedinica.

Kako ćemo ubuduće glasati? Hoćemo li birati više saborskih zastupnika, hoće li se mijenjati granice izbornih jedinica, a što o svemu kažu u Vladi, pojašnjava reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Jasno je zasad samo da će se nešto morati dogoditi, pitanje je naravno što konkretno. Maloprije je ovdje govorio u Vladi ministar pravosuđa Ivan Malenica koji je dao doznanja, kao uostalom i Andrej Plenković nakon sjednice predsjedništva HDZ-a da već neko vrijeme jedna radna skupina razmišlja, sastaje se, planira, predlaže i gleda kako bi se moglo staviti na stol različite modele ne samo članovima HDZ-a, već i koalicijskim partnerima", rekao je reporter Dnevnika.

O tome postoje li u HDZ-u već i neke konkretne odluke govorio je danas i ministar Malenica.

"Mi smo se kretali u okviru ovih modela koji su bili u hrvatskoj javnosti. Dakle, od razmjernog broja zastupnika po izbornim jedninicama pa do modela s instituta Ivo Pilar koji podrazumijeva prekrajanje granica izbornih jedinica tako da će vjerojatno jedan od tih modela koji su bili u hrvatskoj javnosti i biti model s kojim ćemo ići na iduće parlamentarne izbore", poručio je.

Miroslav Šeparović, s druge strane, objasnio je zašto se ovoliko dugo čekalo na promjenu jer je već nekoliko izbornih ciklusa u kojima se pokazao nesrazmjer između npr. mandata u Slavoniji i Gradu Zagrebu.

On je poručio kako nijedan od saborskih zastupnika nije do sada kao predmet žalbe stavio ovaj problem što znači da nikome u političkoj areni to nije bio dovoljno velik problem. Dodao je i da su poštivali neke rokove koje se uglavnom zacrtalo od strane Venecijanske komisije.

