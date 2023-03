Buran dan u Saboru: oporba nije uspjela izglasati opoziv premijera Andreja Plenkovića, a iako su ovaj put nastojali zbiti redove i doći u što većem broju u sabornicu, na kraju je opet važnije bilo tko nije došao. U sjeni toga ostao je cijeli niz prijedloga oporbe i odgovora vladajućih o važnim temama, poput prava roditelja njegovatelja.

Nije izglasan opoziv premijera Andreja Plenkovića nakon što je rasprava o povjerenju premijeru trajala do kasnih noćnih sati.

Andrej Plenković zaista može što hoće. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković iznio je rezultate: "56 za, jedan suzdržani, 77 protiv. Tako da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Andreju Plenkoviću".

VIDEO Frcale iskre u Saboru, Jandroković i Vidović Krišto: "Vi ste lažljivica i klevetnica!", "Nepogoda ste za hrvatsku državu!"

Suzdržan je bio Milan Vrkljan, i to sa zanimljivim objašnjenjem: "Ta inicijativa ima jedan jedini cilj, a to je s pozicije istočne, ruske politike da se ide na destabilizaciju Hrvatske".

Iz Mosta se oglasio i Nikola Grmoja: "Nema više druga Tita al ima druga Andreja, oni koji ga podržavaju su dio vladajuće većine. Al parafrazirat ću jednu našu poznatu izreku - tko o čemu, žeton o Ukrajini".



Vrkljana stoga ne smatraju više oporbom, no on se barem potrudio doći na glasovanje, a čak 17 članova oporbe nije ni to.

Pogledajte imovinsku karticu HDZ-ovke koja je premijeru poručila da je "snažan i karizmatičan": "KAMATNU STOPU NEZNAM"

SDP-ov Peđa Grbin oštro je rekao: "Oni koji se nisu danas pojavili, a nisu bolesni ili nemaju neki jako dobar razlog za to morat će to ununtar svojih klubova objasniti".

Pitanje je hoće li se uopće o tome razgovarati među Socijaldemokratima - kojih nije došlo petero - ili u Klubu IDS-a, odakle ih nije došlo dvoje. Izostali su čak i neki aktivniji zastupnici, poput Marijane Puljak, Željka Sačića ili Darija Zurovca. Stoga ne čudi da HDZ - uživa.

Iz HDZ-a su poručili: "Predsjednik Vlade Andrej Plenković je prvi dan svog mandata rekao da neće biti nikakvih žetona i žetončića".



A u sjeni glasovanja ostao je važan oporbeni prijedlog, kojeg HDZ uporno odbacuje, rekao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Da roditelj njegovatelj nakon što mu prestane status roditelja njegovatelja ima pravo na punu naknadu u idućih šest mjeseci", rekla je Anka Mrak-Taritaš.

S Taritaš se složila i Ljubica Lukačić: "Nakon smrti djeteta s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom prestaje svrha, to tako moramo reći, ali roditelj njegovatelj ne ostaje bez ikakvih prava nego se tada može prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje".

VIDEO Niz bizarnih prepucavanja obilježio raspravu u Saboru: Kako je propao još jedan pokušaj izglasavanja nepovjerenja

Suprotna je struja ipak drugačije tumači priedlog: "Ljudi koji po 20 godina njeguju svoju djecu i provedu ih van tržišta rada, i onda u tom trenutku najgore patnje koja se ikome može dogoditi. Mi te ljude u roku tri dana tjeramo na tržište rada i da nađu posao?", upitala je Sandra Benčić.



Zbog čega je Anka Mrak-Taritaš krenula prikupila potpise kako bi se o njenom prijedlogu razgovaralo za saznat ćemo za dva tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.