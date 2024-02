Oporba se obrušila na Turudića: "On je dio Plenkovićeve klike, žele okupirati institucije"

Oporba je u subotu, nakon najnovije objave predsjednika RH o "Turudićevim i Mamićevim sastancima pod plaštom noći", opetovano oštro kritizirala prijedlog imenovanja Ivana Turudića čelnikom DORH-a, prozivajući Plenkovićevu kliku zbog okupacije institucija i tražeći odgodu glasovanja.

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić istaknula je kako nije iznenađena razvojem događaja oko Turudića.

"Sve što se sada događa, a i što će se događati u narednim danima, predvidjeli smo kroz naša pitanja Turudiću koja sam mu postavila na Odboru za pravosuđe", rekla je.

Postavila mu je tri pitanja - oko državnih spisa njegovog bratića kada je bio sudac Županijskog suda, na što je, ustvrdila je, lagao, pitanje oko Mamića za što će se vidjeti je li i na to pitanje lagao, te pitanje oko njegovog odnosa s Josipom Rimac.

"Je li se on zaista samo jednom s njom sastao ili je to bilo više susreta, i oko kojeg slučaja ga je lobirala. On je tvrdio da je to bilo jednom, da se ne sjeća oko kojeg slučaja je to bilo, a moj je osjećaj da je i oko toga lagao i da je njegov score tri od tri", rekla je Benčić.

"Moja poruka Andreju Plenkoviću je sljedeća: ako je već išao igrati divlju kartu i išao na imenovanje glavnog državnog odvjetnika koji će vrlo moguće propasti prije nego će biti izglasan u Saboru, kada ga već nije smetalo to što Turudić laže, je li se i u jednom trenutku pitao zašto Turudić laže i da li bi to moglo postati problem ne za Turudića i opoziciju, nego za čitavo hrvatsko društvo za koje je on odgovoran kao premijer", istaknula je.

Turudićevi kontakti s krim miljeom

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručuje kako javnost treba znati o kakvim se kontaktima budućeg glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića s kriminalnim miljeom radi ako predsjednik države kaže kako postoje ozbiljne sigurnosne zapreke da on postane glavni državni odvjetnik.

Teško mu je, kaže, bilo što komentirati u ovom slučaju i ostati razuman. "Da se na čelo državnog odvjetništva predlaže osoba koja je poznata po kontaktima s bjeguncima od hrvatskog pravosuđa, s uskočkim optuženicima, čije se ime provlači kroz uskočke spise, čovjeka koji je cijelim svojim političkim angažmanom pokazao da je više u politici nego u sudu i državnom odvjetništvu gdje je politički angažman apsolutno nedopušten, doista je neprihvatljivo", naglasio je Grbin.

"Plenkovićeva okupacija institucija"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja rekao je kako 'građani ovakvu okupaciju institucija Plenkovićeve korumpirane klike ne moraju trpjeti'.

"Plenković će napraviti po svom, ali izbori su pred vratima i građani mogu osloboditi institucije i učiniti ih neovisnima. Mi smo spremni i odlučni da se obračunamo s korupcijom i svima onima koji je provode, podržavaju i održavaju", poručio je 'mostovac' Grmoja.

Suverenist Željko Sačić mišljenja je kako se, nakon svega što se oko Turudića javno komuniciralo, saborsko glasovanje o imenovanju glavnog državnog odvjetnika predviđeno za srijedu, mora odgoditi.

"Za pravovaljanu i vjerodostojnu ocjenu i procjenu postojanja ili nepostojanja tzv. 'sigurnosnih zapreka' za obnašanje pravosudne dužnosti Glavnog državnog odvjetnika u Republici Hrvatskoj, mjerodavno je isključivo Državnoodvjetničko vijeće, a ne ad hoc formirano Vladino tijelo u svrhu trijaže i odabira najboljih, prijavljenih kandidata za tu pravosudnu dužnost", poručio je Sačić.

Za procjenu realnog postojanja 'sigurnosnih zapreka' imenovanju suca Turudića glavnim državnim odvjetnikom nisu, kaže, zakonski ovlašteni niti kvalificirani ni predsjednik Republike Zoran Milanović, niti premijer Andrej Plenković. "Posebno ne, oslanjajući se (Plenković) samo na 'rezultate telefonskog upita i demantija Turudića, da ne postoje nikakve diskvalifikatorne činjenice za njegov izbor na mjesto glavnog državnog odvjetnika", ustvrdio je Sačić.

Predsjednik Republike Zoran Milanović prozvao je ranije danas Ivana Turudića, kandidata za čelnika DORH-a, da se dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu sastajao sa Zdravkom Mamićem najprije dok je Mamić bio osumnjičenik ali i kasnije kada je bio pod istragom. Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je pak da ne može gledati kako se "jednog opskurnog lika proizvodi u glavnog državnom tužitelja".