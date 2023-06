Pogledajte kako izleda sabornica, dok je pod prozorom prosvjed: "Ja nisam moralna policija"

Kroz saborski prozor vide se ljudi koji žele pristojnu plaću, dok u sabornici onih koji pristojnu plaću imaju - na radnom mjestu nema.

U sabornici tek desetak zastupnika. "Ja nisam moralna policija ne želim uopće pec, pec prema zastupnicima. Manje više točke su tematske, oni zastupnici koji su zainteresirani za temu doći će - oni koji nisu neće", rekla je potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.



Da ih često nema, vidi i zastupnica Vesna Nađ, ali možda, kaže, u klubu iščitavaju zakone. Možda.

Na pitanje misli li da su zastupnici kojih nema spojili petak s vikendom, odgovorila je "možda ovi koji su na moru".

"Lijepo je vrijeme, mi koji smo tu žabari, mi nismo te sreće", našalila se Nađ.



A možda su i na terenu, kaže zastupnica Nada Murganić, jer i to je njihov posao. Izostanak moraju opravdati. Objasnila je da se uglavnom prilažu pozivi ili radni materijali.



I tu su jako ažurni tvrdi Ivana Kekin jer mjesečno bez ispričnice budu tek rijetki, a kazna za neopravdani izostanak je simbolična.



"Pričamo o minimumu minimuma, tipa 150 kuna vam skinu s plaće i to ako se ne opravdate. Uglavnom se opravdaju", dodala je Kekin.

Moraju se registirati kad dođu, ali ne i kad odlaze. Tako da na kraju dana nitko ne zna jesu li bili pet minuta ili pet sati.

Treba li se uvesti i odjava, Nikola Grmoja odgovara da nema ništa protiv jer je on stalno u sabornici. "Tako da meni to ne smeta, ali ne znam hoće li to riješiti problem prazne sabornice. Sabornica nikad nije prazna kad su važne teme na raspravi", naglasio je.

I oni koje često viđamo, priznaju, imaju neopravdanih izostanaka. Među njima je i Grmoja. "Mislim da ću biti kažnjen ovaj tjedan zato što se ja ne opravdavam, ako stvarno izostanem - ne vadim se na rad na terenu", rekao je.

Zastupnica Murganić do sada nije dobila kaznu, ali Nađ je. "Jesam, kad sam bila dva dana kod sina u Americi", objasnila je.



I dok zastupnici ležerno izostaju, pred vratima sabora ostaci prosvjeda onih - kojima svaki euro itekako znači.

