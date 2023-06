Štrajkaši traže ostavku Malenice, a on im je poručio: "Tražimo racionalan pristup"

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika organizirao je prosvjed na Markovom trgu, a prosvjednici su došli s jasnim zahtjevima: povećanje plaće i ostavka ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice.

Malenica je prosvjed komentirao nakon sjednice Vlade rekavši da će se u ponedjeljak raspravljati u Saboru o reformi plaća kroz donošenje novog Zakona o plaćama u državnim i javnim službama.

"Svjesni činjenice da su plaće male, imamo tendenciju povećanja i to ćemo nastaviti i kroz ovaj dodatak od 180 i 60, ali isto tako i kroz novi Zakon o plaćama i nove uredbe", rekao je ministar.

"Ovaj dodatak je predstavljen kako bi se premostilo razdoblje do stupanja uredbe na snagu. Ono što se vidi iz Zakona o plaćama je da će najniži koeficijent u državnoj i javnoj službi biti 0,9. On je sad 0,631 što predstavlja povećanje od 0,9. To je stavljeno u zakon - što je garancija da će doći do povećanja plaća", naglasio je.

Malenica je rekao da Vlada kontinuirano razgovara s prosvjednicima, a ovu situaciju planiraju riješiti isplatom dodatka što će se ugraditi u nove plaće.

"I ovaj dodatak je povećanje plaća. Mislim da nije bilo većeg povećanja plaća u jednom trenutku kao što je ovaj dodatak. Povećavala se osnovica i koeficijenti. Imamo uzlaznu putanju povećanja, iako smo svjesni da su te plaće i dalje male. Nama je cilj daljnje povećanje, još minimalno 10 do 15 posto. Idemo k tome da minimalna plaća za najpotrebnije kategorije službenika upisničar, zapisničar, zemljišno-knjižni referent bude oko tisuću eura neto", dodao je.

Idućih će dana, rekao je Malenica, vidjeti kada će sjesti sa sindikatima. "Ovo sad stanje nije dobro ni za koga, ni za sustav, ni za sindikate, ni građane - ali tražimo racionalan pristup da zajedno radimo na povećanju plaća", zaključio je ministar.