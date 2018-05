Sabor je nastavio s radom. Na početku su zastupnici tražili stanku zbog najnovijih događanja oko Agrokora i mailova ministrice Martine Dalić.

09:45 - Gordan Maras na početku sjednice Sabora zatražio je stanku kako bi se Klub zastupnika SDP-a konzultirao oko situacije koja se deseila u Agrokoru i zbog sumnje da se radi o kriminalnoj hobotnici kojoj je na čelu premijer Plenković.

"Mislimo da je nedopustivo da se kriza u Agrokoru iskoristi da se ljudi obogate na taj način. Pet stotina milijuna je izvučeno, zašto preko Ukrajine? Mislim da s obzirom da premijer čvrsto brani Dalić, Ramljaka i Kontultante da se radi o organiziranoj kriminalnoj, koruptivnoj hobotnici kojoj je bio cij na krizi u Agrokoru izvući milijune kuna. Mi o tome moramo diskutirati i zauzeti stav. Još jednom ću reći, obzirom da premijer štiti ministricu radi se o koruptivnoj hobotnici kojoj je on na čelu", rekao je Maras.

Krešo Beljak tražio je stanku kako bi se također konzultirali oko novonastale situacije.

"Mi u HSS-u smo bili uvjereni da će premijer smijeniti Martinu Dalić, ali to se nažalost nije dogodilo. Premijer je stao u obranu ministrice. Mislim da je vrijeme da se o tome jače progovori. Biračko tijelo traži to od svih nas zatsupnika. Vrijeme je da se o tome progovori ovdje i da se određene stvari rasvijetle do kraja", rekao je Beljak koji je dodao da se radi o svinjariji kakva u Hrvatskoj nije viđena više od 20 godina.

I Ivan Vilibor Sinčić zatražio je stanku iz istog razloga. "Jedna uska skupina stvorila je jednu krčmarsku ekipu koja je radila zakon kako je htjela i sama sebi kasnije dala poslove. Tu se radi o trgovini utjecajem, to je sukob interesa. U bilo kojoj demokraciji to bi značilo ostavku ministrice i premijera. Mi još nismo dosegnuli taj stupanj", rekao je Sinčić i dodao kako nije točno da nije bilo vremena da se zakon napravi na regularan način.

"Oni su se odlučili skrivati po restoranima. Ta ekipa je izzmđeu sebe podijelila poslove od 500 milijuna kuna", dodao je Sinčić.

Anka Mrak Taritaš također je tražila stanku zbog konzultacija.

"Premijer je svoju sudbinu i sudbinu ove zemlje vezao uz Agrokor, uz Martinu Dalić", rekla je.

Nikola Grmoja tražio je stanku kako bi se oporba konzultirala oko svega što je izašlo u javnosti.

"Ono što je potvrdila ova korespondencija je da je Most cijelo ovo vrijeme govorio istinu, da su svi završili s milijunskim iznosima u džepovima i da je zbog toga jedini odgovarao povjerenik Ramljak. Netko treba odgovarati, a taj netko je Martina Dalić koja je vodila cijeli proces", rekao je Grmoja.

Određena je stanka od 10 minuta. Glasat će se u 10 sati, rekao je Gordan Jandroković.

U Saboru glasanje pa rasprava o izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Hrvatski sabor u četvrtak plenarno zasjedanje započinje glasovanjem o odrađenim točkama, a potom zastupnike očekuje rasprava o dva izvješća - o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za prošlu godinu te ono o radu istražnog povjerenstva za Imunološki zavod.

Prošle se godine, kako se navodi u izvješću, prvobraniteljici za osobe s invaliditetom obratilo 1827 građana, što je za 31 posto više u odnosu na 2016. godinu.

Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u području socijalne zaštite, potom slijede područja rada i zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama, mirovinskog osiguranja, zdravstva te odgoja i obrazovanja.

U zaštiti i afirmaciji prava osoba s invaliditetom te suzbijanju svih oblika diskriminacije bilo je ukupno 2913 postupanja po pritužbama, dok je nadležnim tijelima upućeno više od 650 preporuka i upozorenja. Predloženo je također preko 60 izmjena odredbi i izdano 43 mišljenja u 31 propisu.

Na dnevnom redu Sabora je i Izvješće istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda, koje je imalo za cilj utvrditi sve bitne okolnosti poslovanja tog zavoda od početka procesa pretvorbe i privatizacije 1990. do danas.

Povjerenstvo je utvrdilo, navodi se u izvješću, cijeli niz slučajeva lošeg i neodgovornog upravljanja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda kojima je prouzročena financijska, reputacijska i kadrovska šteta. (Hina)