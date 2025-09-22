Hrvatska uvodi novo kazneno djelo

Hrvatski sabor ovog će tjedna raspraviti izmjene i dopune šest pravosudnih zakona, radi pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koje se očekuje iduće godine, među njima i izmjene Kaznenog zakona.

Zastupnici će u utorak u prvom čitanju raspraviti izmjene zakona o sudovima, o parničnom postupku te o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Kod izmjena Zakona o sudovima se, među ostalim, za suce propisuje zabrana primanja darova te se povećavaju udjeli mjerila kvalitete i kvantitete rada sudaca u njihovu ocjenjivanju (s najviše po 60 na najviše po 70 bodova), rekao je na sjednici Vlade ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavljajući paket.

Osniva se i novi sudski odjel specijaliziran za postupanje u predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta u Županijskom sudu u Varaždinu.

Izmjene Zakona o parničnom postupku se, među inim, donose radi potrebe da se osiguraju i u najvećoj mjeri iskoriste tehničke mogućnosti tonskog snimanja rasprave, čime se sveobuhvatnije štite procesna prava stranaka, a sucima se omogućuje brže i efikasnije provođenje parničnog postupka.

Izmjenama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti među ostalim se uređuje da osobe koje prijavljuju nepravilnosti izravno policiji ili državnom odvjetništvu imaju istu pravnu zaštitu kao osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj).

Pred zastupnicima će se u srijedu naći izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te izmjena Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Izmjenama Kaznenoga zakona revidira se kazneno djelo podmićivanja zastupnika, a uvodi se i novo kazneno djelo – dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije.

Habijan je kazao da je glavna intencija izmjene Zakona o kaznenom postupku ubrzanje samog kaznenog postupka te se stoga pojednostavnjuje postupanje pred optužnim vijećem, a predlaže se i da protiv rješenja kojim se odlučuje o izdvajanju dokaza nije dopuštena posebna žalba.

Izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta rasterećuje se Županijski sud u Zagrebu jer bi se proširila nadležnost Županijskog suda u Varaždinu, koji će ujedno preuzeti područje nadležnosti Županijskog suda u Bjelovaru. Omogućit će se i učinkovitiji rad Uskoka u složenijim korupcijskim kaznenim predmetima.

Zastupnici će u četvrtak raspraviti prijedlog Zakon o otocima kojim bi se unaprijedio položaj i život otočana te je predviđeno poboljšanje mjera u domeni otočne razvojne politike (vodoopskrba, prometna povezanost, razvoj civilnog društva, Hrvatski otočni proizvod, potpore za poslodavce te infrastrukturni razvoj otoka).

Radni tjedan, u petak, završiti će izjašnjavanjem o amandmanima na predložene zakone te glasanjem u raspravljenim zakonima u posljednja dva tjedna.