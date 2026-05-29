Lokalne vlasti dobile nove ovlasti za prodaju alkohola: "S ovim se kasni nekoliko godina"

Sabor je u petak izglasao izmjene Zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića, mlađima od 18 godina.

Izmjene Zakona o trgovini zastupnici su podržali jednoglasno, no Marijana Puljak (Centar) imala je primjedbu.

"S ovim se zakonom kasni nekoliko godinama, međutim sada se ovim prijedlogom gradovima nameće kruto i nepravedno rješenje po principu 'ili svi ili nitko'. Umjesto da dopustite lokalnoj samoupravi da sama ciljano zabrani prodaju alkohola u kriznim zonama, poput povijesnih jezgri, prisiljavate ih da istu mjeru uvedu na cijelom svom teritoriju", upozorila je Marijana Puljak (Centar).

Amandmanom je tražila "zoniranje", no vladajući su ga odbili.

U zabranu prodaje maloljetnicima, osim alkoholnih pića idu i energetska

Ovim se izmjenama jedinicama lokalne samouprave omogućuje da putem svojih predstavničkih tijela donose odluke u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju prodavati alkoholna pića, a radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Tim prijedlogom zakona dodatno se jača i zaštita maloljetnika pa se tako trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. To će vrijediti i za automatizirane blagajne.

Također, propisuje se dužnost trgovcu i da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta na svojoj mrežnoj stranici osigura provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-Građani.

Sabor je jednoglasno usvojio i izmjene Zakona o računovodstvu, kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi tzv. Content direktiva, a kojom se na razini EU značajno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti, za prošlu i tekuću godinu.

Prema novim pravilima, obveza izvještavanja o održivosti ograničava se isključivo na poduzetnike s više od tisuću zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. "Prema procjenama, broj obveznika izvještavanja o održivosti na razini EU smanjit će se za 86 posto, a u Hrvatskoj s oko 500 na približno 30-ak,", naveli su iz Vlade.

Usvojen Zakon o odvjetništvu

Usvojen je i Zakon o odvjetništvu koji se morao izmijeniti zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU jer bi Hrvatskoj, u suprotnom, uslijedila financijska kazna.

Usklađivanjem s EU direktivama omogućit će se odvjetnicima rad u više različitih organizacijskih oblika te otvoriti prostor odvjetničkim društvima iz država članica za osnivanje podružnica i društava kćeri u Hrvatskoj. Pravo osnivanja podružnica vrijedi i za odvjetnička društva iz država pristupnica Kodeksu o liberalizaciji OECD-a. Podržalo ga je 79 zastupnika, dok ih je 35 bilo suzdržanih, a pet protiv.

Također, vježbenicima se olakšava stjecanje profesionalnog iskustva dopuštanjem obavljanja dijela vježbe kod hrvatskih odvjetnika s poslovnim nastanom u drugim članicama Unije upisanih u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, čime se jača mobilnost i konkurentnost struke

Umirovljenim profesorima pravnih predmeta na sveučilištima u RH omogućuje se davanje pravnih savjeta i mišljenja kako bi pridonijeli rješavanju otvorenih pitanja u određenom pravnom području, a time i razvoju prava. Pri tome im se, zajedno s profesorima i docentima pravnih predmeta na sveučilištima u RH, propisuje obveza osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi pri tome mogli počiniti trećima, pod istim uvjetima koji su propisani za sklapanje police osiguranja od odgovornosti za štetu za odvjetnike.

Jednoglasno je donesen i Zakon o provedbi EU uredbe o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, a zastupnici su glasovima 90 zastupnika 'za' i 29 suzdržanih izglasali izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu.

Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji podržalo je 82 zastupnika, dok ih je četvero bilo suzdržano, a 31 protiv.