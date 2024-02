Bez ovog prehrambenog proizvoda Uskrs je nezamisliv, ali afrička svinjska kuga učinila je svoje: "Vrag nikad ne spava"

Pero iz Baranje pedantno s puno ljubavi obilazi svoju zrionu u Kneževim Vinogradima. Proizvodi tradicionalne suhomesnate proizvode, ali ove se godine, itekako namučio da zrionu popuni šunkama, jer svinjske polovice, ovih dana, teško je kupiti.

"Problem su sada što nema svinja. Svinje su problem u Slavoniji. Ja sam nedavno htio dovesti iz Koške svinje, međutim veterinari vele ne. U Baranji, vjerojatno vrag ne spava nikad", rekao je Petar Dobrovac, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

U pred Uskrsno vrijeme, najzornije se može vidjeti koliko je štete nanijela Afrička svinjska kuga. Prošlog Uskrsa, šunka je stajala 12 eura. Trenutno kilogram šunke košta 14 eura.

No Slavoncima je Uskrs bez šunke nezamisliv.

"Pa meni je. Ne znam kako kome, ali meni je. Ne zanima me ta kuga. Mora biti šunke", Ana Kocijan, Osijek.

"Kako će to biti Uskrs bez šunke. Za to mora biti, bez obzira. Ja nekako imam povjerenja da ipak netko to nadzire i kontrolira i da do nas dolazi ono što je sigurno i provjereno", Sanja Vladović, Osijek.

Svinjogojci, kako bi ponovno stali na noge zahtijevaju kontrolu jeftinog uvoznog mesa. Preskupe su i usluge klaonica zbog kojih se svinje nerijetko odvoze u mađarske klaonice.

Svinjogojstvo je na koljenima. Ako je suditi po šunkama, nije riječ samo o tri posto zbog bolesti eutanaziranih svinja. Brojka je puno veća.

Zbog Afričke svinjske kuge, u Hrvatskoj je oko 37.000 svinja eutanazirano, usmrćeno, odvedeno u spalionice, a od tih svinja, naravno, šunke neće biti. Isto tako u Hrvatskoj je oko 81.000 odvedena na takozvanu termičku obradu, niti od tih svinja šunke neće biti jer te svinje idu u paštete i salame.

To je oko 12 posto ukupne hrvatske proizvodnje svinja bez šunki. Zakon ponude i potražnje je jasan. Petar Dobrovac je kilogram svinje prošle godine plaćao dva i pol eura, danas četiri i pol.

"Cijena crnih svinja je otišla strahovito gore. E sad, kakve će cijene biti suhomesnatih proizvoda, nemam pojma. Neće imati tko platiti. Ove sada uskršnje šunke, to sam nabavio nešto svinja po povoljnijoj cijeni pa će biti i povoljnija cijena šunke. Tako da ljudi ipak mogu proslaviti Uskrs i da bude na stolu. Red je da bude šunka na stolu", rekao je Dobrovac.

Osim Afričke svinjske kuge, Hrvatskom hara i ptičja gripa pa je pitanje hoće li za Uskrs barem biti dovoljno jaja.

