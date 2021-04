Nekome je simbol moći novac, nekome su to „korisne“ društvene veze, a u nedavno osnovanoj udruzi MUZZA - SNAGA ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I KULTURE, pokrenutoj radi popularizacije znanosti, tehnologije i kulture među djecom i mladima, smatraju da je jedina istinska moć – znanje. Glavna je misija udruge MUZZA približiti im znanost i tehnologiju na interaktivan i pristupačan način.

Udruga MUZZA – SNAGA ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I KULTURE osnovana je na inicijativu dugogodišnje poduzetnice Đurđice Protić, koja je u timu okupila ljude iz raznih područja djelovanja, povezane idejom da kroz rad u udruzi potaknu dječju i mladenačku znatiželju, da u njima razvijaju istraživačku iskru i jačaju svijest da i oni jednom mogu biti veliki znanstvenici i znanstvenice.



“Znanost, tehnologija, umjetna inteligencija te robotika pokretačka su snaga razvoja jedne zemlje i njenog gospodarstva, opstanka jedne nacije i budućnosti mladih generacija na ovim prostorima. ” izjavila je Đurđica Protić, osnivačica udruge MUZZA.

Dugoročni cilj udruge MUZZA je osnivanje Muzeja znanosti u Zagrebu, kao jedinstvenog mjesta gdje će se djeca i mladi, ali i osobe s posebnim potrebama, susretati s bogatim spoznajama, otkrićima i dostignućima koja su ljudsku civilizaciju dovela do točke razvoja na kojoj se danas nalazi. Muzej znanosti zamišljen je kao interaktivno, neformalno okruženje za edukativne susrete sa znanosti, tehnologijama, kulturom, kao i temama s područja održivog razvoja, po uzoru na poznate svjetske muzeje znanosti kao što su Nemo u Amsterdamu, Experimentarium u Kopenhagen, City of Science and Industry u Parizu, Copernicus Science Centre u Varšavi te brojni muzeji znanosti u Americi.

“MUZZA će ispuniti prostor sadržajem kojeg Hrvatskoj nedostaje, spojit će znanost i zabavu, i svojim aktivnostima, a na koncu i stvaranjem jednog znanstveno-edukativno-zabavnog centra, omogućiti djeci i mladima da upoznaju i zaljube se u bogatu hrvatsku i svjetsku znanost kroz interaktivne izložbe i zanimljive izume na kojima će pisati "Svakako isprobaj!" umjesto "Ne diraj!" Drago mi je vidjeti da se oko ideje popularizacije znanosti i inovacija okupio tim entuzijasta i zaljubljenika u odgoj i znanost koji ciljeve postavlja visoko, jer samo to i ima smisla, zar ne! Projekt MUZZA ima moju snažnu potporu. Samo naprijed!” rekao je

No, u djelovanju udruge MUZZA i niz je kratkoročnih projekata koji će pratiti aktualni trenutak i odgovarati na njegove izazove, vodeći se pri tom s temeljnom idejom svoga postojanja, a to je širiti dječje vidike i ponuditi im informacije i znanja koja će biti nadogradnja na sadržaj koji dobivaju u redovnom obrazovanju. Takav projekt je i upravo u tijeku, osmišljen kako bi se na jednostavan i pristupačan način omogućilo djeci iz potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije da se uključe u različite aktivnosti koje imaju za cilj popularizaciju znanosti.

Humanitarni projekt zove se „RUKSACI MLADIH ISTRAŽIVAČA“ i namijenjen je osnovnim školama u Glini, Petrinji i Dvoru na Uni. Riječ je o ruksacima u kojima će se nalaziti zbirka od pet popularno pisanih knjiga iz područja prirodnih znanosti namijenjenih djeci od 5. do 8. razreda osnovne škole. Projektom se planira pokriti devet škola iz spomenutih gradova te obuhvatiti stotinjak učenika koji pokazuju poseban interes za prirodne znanosti. Ruksaci bi bili svojevrsne mobilne knjižnice, jer bi ih učenici posuđivali u školi na određeno vrijeme, a potom, baš kao u redovnoj školskoj knjižici, vraćali kako bi minijaturna znanstvena biblioteka mogla krenuti dalje, prema novoj znatiželjnoj glavi malog znanstvenog istraživača ili istraživačice. Cilj udruge MUZZA je da svakoj školi osigura po tri ruksaka za male istraživače znanosti te na taj način podrži djecu kojoj su škole oštećene u potresu. Nakon toga, slijedi drugi dio aktivnosti namijenjenih istim školama, a to su robotičke radionice na terenu, na kojima će učenici i njihovi nastavnici dobiti znanja koja će im omogućiti da nastave u okviru slobodnih aktivnosti u svojim školama istraživati svijet robotike.

Bude li epidemiološka situacija povoljna u jesen 2021. godine planirano je održavanje Tjedna znanosti (MUZZA Science Week Zagreb), u kojemu udrugu MUZZA partnerski podupiru Turistička zajednica grada Zagreba, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb, Hoću knjigu, Hrvatski robotički savez, vitamini.hr, Robokacija, Zaklada Hrvatska za djecu, REGEA, Alert te sponzori Končar, Amazinga, IDA DIDACTA, Zvona, Edukacijsko-savjetodavni centar Sretna priča. Tjedan znanosti bit će prilika posjetiteljima, posebno pri tom ističemo školarce svih uzrasta, srednjoškolce i studente, da susretnu poznate hrvatske znanstvenike, upoznaju se s njihovim istraživanjima, doznaju što ih je potaknulo da zaplivaju znanstvenim vodama i kuda ih su sve znatiželja i ljubav prema znanosti odveli. Planirane su znanstvene radionice za djecu, predavanja i tribine, prezentacije, izložba na kojoj znanstvena teorija dobiva svoj pojavni oblik kroz zanimljive eksponate te mnoge druge aktivnosti.

„Pozdravljam osnivanje Udruge MUZZA i najavljeno održavanje Zagrebačkog tjedna znanosti (MUZZA Science Week Zagreb) u rujnu ove godine. Vjerujem da će se kroz njegove radionice, tribine i predavanja još više popularizirati znanost kako među našim najmlađima, tako i među onima nešto starijima, ali i posjetiteljima. I sam cilj Udruge MUZZA – osnivanje Muzeja znanosti Zagreb - ima puno potencijala ne samo na znanstveno-obrazovnom području, već i u turizmu jer smatram da bi se, osim stalnog postava koji će biti izložen i privlačiti posjetitelje, tu mogli održavati mnogi znanstveni skupovi, radionice i edukacije što bi Zagrebu donijelo još jedno mjesto susreta međunarodne znanstvene zajednice. Čestitam predsjednici Udruge, gospođi Đurđici Protić kao i njenim suradnicima što su se odlučili posvetiti popularizaciji znanosti, tehnologije, kulture, edukacije i održivog razvoja koji su bitni kako za društvo i naš grad općenito, tako i za daljnji razvoj turizma u Zagrebu. Želim Udruzi MUZZA što uspješniju realizaciju najavljenih projekata te svih ostalih projekata u budućnosti.“ izjavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Inače, djelovanje udruge MUZZA usmjereno je i prema učiteljima i roditeljima učenike i studentske populacije, kao i znanstvenicima koji će svoj doprinos dati dijeljenjem svog znanja kroz različita edukativna događanja.

Predsjednica udruge MUZZA je Đurđica Protić, dugogodišnja uspješna poduzetnica, dopredsjednica je Vesna Marić, pedagoginja s bogatim iskustvom u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, potpredsjednica Mladenka Šarić, diplomirana politologinja s iskustvom od 35 godina rada u novinarstvu, prof. pedagog Ljiljana Šarić, voditeljica projekata, a izvršni direktor je Ivan Kunović, inženjer elektrotehnike i doktorand na FER-u na temu edukacijskih robota te vlasnik Robokacije, radionice elektronike, programiranja i robotike za djecu.

Informacije o udruzi MUZZA, njezinim ciljevima, misiji, timu i partnerima mogu se pronaći i na web stranici www.muzza.hr, za čiji je dizajn zaslužna ugledna marketinška agencija ALERT, partner MUZZA u projektu popularizacije znanosti među djecom i mladima.