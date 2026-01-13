Knjižničari strahuju od zatvaranja, gradonačelnica im poručila: "Odluka nije bila zakonita"

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić izvijestila je kako zakupcima gradskih prostora u djelatnosti trgovine knjigama na malo nije odobrila smanjenje zakupnine za 50 posto i za ovu godinu jer način smanjenja nije bio zakonit te da će biti pripremljena zakonita odluka, usuglašena s knjižarima.

"Zaključak koji sam donijela 23. prosinca 2025., a kojim nije odobrena mjera smanjenja ugovorne zakupnine za 50 posto za 2026. zakupnicima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo knjigama, donijela sam iz razloga što takav način smanjenja ugovorne zakupnine od svog početka, 2012. godine, nije imao pravno uporište, a na računovodstvenu stranu ove mjere ukazala je i gradska revizija", istaknula je u utorak Rinčić u odgovoru na pismo skupine riječkih autora i autorica.

Skupina riječkih autora i autorica nedavno je, u otvorenom pismu gradonačelnici, reagirala na ukidanje mjere smanjenja zakupnine riječkim knjižarama.

Istaknuli su da je model smanjenja zakupa, koji je naslijedila, nastao 2012. i utjecao na načine na koje Rijeka gradi svoj kulturni, turistički i komercijalni potencijal.

"Za razliku od mnogih hrvatskih gradova koji su kulturu i knjigu preselili na marginu, Korzo se može pohvaliti brojnim knjižarama u strogom centru. Knjižari na koje se ova odluka odnosi, već su nekoliko puta rekli da postoji mogućnost zatvaranja bude li ona provedena", naveli su.

Gradski proračun oštećen za 1,5 milijuna eura

U pismu je mole da razmisli, razgovara s knjižarima te, u skladu s njihovim i potrebama građana, donese ispravnu odluku i ne pozicionira se kao protivnica knjige i čitanja.

Iva Rinčić zahvalila je na pismu i naglasila kako bi voljela kada bi građani Rijeke češće na takav način reagirali na gradske odluke, kritično, ali konstruktivno i argumentirano.

"Svi koji me znaju, ne samo iz političke faze mojega javnoga angažmana, znaju i moju ljubav prema knjizi. Dakle, takvi znaju i da mi nikada napamet ne bi palo učiniti išta što bi ugrozilo sudbinu knjige, čitanja i kulture koju imamo u našem gradu", navela je.

Naglasila je da odluka koju autorice i autori zagovaraju nije bila zakonita. "Pustimo po strani što je ta odluka oštetila gradski proračun za oko 1,5 milijuna eura, kultura čitanja i knjige nema vrijednosti. Možda će netko za tu, kao i za brojne druge loše odluke Grada u prošlom razdoblju, i na drugi način odgovarati", dodala je.

Iva Rinčić zaključila je kako za sada može jamčiti da će biti pripremljena odluka koja je u skladu sa zakonima te će biti objašnjena i usuglašena s knjižarima. Autorima je poručila da imaju povjerenja u vlast, koja je po mnogočemu drukčija od prošle, ali sigurno ne podržava kulturu čitanja manje od prošle vlasti.