Na Trgovački sud u Rijeci stigao je službeni prijedlog Fine za pokretanje stečaja 3. Maja.

Sud sada ima 60 dana za zakazivanje ročišta za raspravu o pretpostavkama za otvaranje stečaja. Zbog toga su u Ministarstvo gospodarstva na sastanak došli brojni sindikalni predstavnici.

I sindikati i zamjenik ministra gospodarstva istaknuli su da je ključno za opstanak riječkog brodogradilišta odabrati strateškog partnera prije otvaranja stečaja.

"Da bi oni dostavili neku obvezujuću ponudu moraju se vidjeti knjige. Upravo će otvaranje data rooma to omogućiti. To će trajati do 18. siječnja i u roku od sedam dana onda očekujemo da će u Uljanik d.d. pristići obvezujuće ponude", kazao je Zvonimir Novak, pomoćnik ministra gospodarstva.

"Pozdravljamo svakog investitora i novog vlasnika koji će u Puli ili Rijeci, a meni je kao radniku 3. maja posebno bitno, ponuđača koji će nastaviti brodograđevnu djelatnost u Rijeci", kratko je komentirao Juraj Šoljić, povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske.

