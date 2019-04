Razgovarali smo s prof. dr. Jelenom Roganović, koja je u riječkoj Dječjoj bolnici Kandrida liječila malenu Milu Rončević.

Liječnica koja je u Rijeci liječila dvogodišnju Milu Rončević, pročelnica Odjela za hematologiju i onkologiju na Kantridi, prof. dr. Jelena Roganović za DNEVNIK.hr kazala je da je sretna što je Mila dobila priliku za nastavak liječenja u Philadelphiji.

"Silno mi je drago da je djevojčica otišla na nastavak liječenja u vrhunsku ustanovu", kazala je dr. Jelena Roganović i istaknula kako se radi o nastavku, a ne početku liječenja, jer je Mila liječena u Dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci.

"S obzirom na moj životni rad, mislim da mi je važnije i da se skrenula pažnja na djecu s malignim bolestima, da se podigla nacionalna svijest i ja se toplo nadam da neće sve stati na tome. Ima tu puno 'Mila' kojima isto tako treba pomoć", dodala je.

Samozatajna liječnica inače ne izlazi u medije, no kaže da je sada u javnosti zbog Milina oca Marina Rončevića, koji joj je posljednjih dana u više navrata zahvalio. "Milini roditelji su prekrasni ljudi, molila sam oca da proba mimoići moje ime, no on je vrlo emotivan i osjećao je zahvalnost. Meni je bilo jasno jutros da ne mogu više šutjeti. Tu sam, tu postojim, ali osjećam da postojim i za puno drugih 'Mila'", kazala je dr. Jelena Roganović.

"Ima još bolesne djece o kojima mi koji ih liječnimo jednako vodimo brigu, a vrlo često nam treba pomoć sa strane. Danas na našoj onkologiji leži 11 teško bolesne djece. Svi oni imaju svoju potrebu za liječenjem. Želim zahvaliti svima koji su prepoznali Milu kao simbol potrebe djeteta kojem je potrebna pomoć", istaknula je.

Obitelj otputovala u Philadelphiju

Podsjetimo, Mila Rončević zajedno sa svojim roditeljima otputovala je u Philadelphiju. Rezultat je to dogovora koji su kasno sinoć postigli njezini roditelji Marin Rončević i Sanja Matijević Rončević s Dječjom bolnicom u Philadelphiji.

Marin Rončević, Milin otac, potvrdio nam je da je dogovor postignut i da im bolnica jamči da će, ako ne budu mogli liječiti njihovo dijete tamo, Mila biti premještena u neki od svjetskih centara koji provode eksperimentalno liječenje.

Plan liječenja koji im je prvotno ponuđen uključivao je kemoterapiju i transplataciju, no roditelji su inzistirali i na svojevrsnom planu B ako ta metoda ne bude uspješna, što je u konačnici i dogovoreno.