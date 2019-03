Društvenim mrežama proširila se vijest o teško bolesnoj dvogodišnjoj djevojčici Mili Rončević. Razgovarali smo s njezinim ocem, Marinom Rončevićem.

Mila ima dvije godine, a prije godinu dana dijagnosticirana joj je akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. Njezini roditelji Sanja i Marin Rončević poslali su molbu za pomoć u liječenju Mile.

Roditelji ističu da je njezina posljednja nada za nastavak uspješnog liječenja Children’s Hospital of Philadelphia u Sjedinjenim Američkim Državama. Troškovi liječenja su vrlo visoki.

Milin tata, Marin Rončević za Dnevnik Nove TV kazao je kako se Mila u ovom trenutku osjeća bolje. "Dosta se dobro drži. Oporavila se od jake kemoterapije koju je primila. U subotu moramo početi primati kemoterapiju, lijek koji je odobrila komisija", kazao je Rončević.

"Stvar je u tome da će ona početi primati izrazito jaki citostatik, kemoterapeutik. Narednih mjesec dana neće biti u stanju putovati. Moramo se boriti dalje. Možda u tom vremenu uspijemo prikupiti sredstva za njezino liječenje u Americi", nada se Milin tata.

Kaže da će sredstva koja budu uplaćena za Milino liječenje, ako ne bude uspjeha i ostanu na računu, biti donirana za liječenje druge djece.

"Ta sredstva uključuju i našu ukupnu imovinu, novac mojih roditelja i prijatelja, sve što je prikupljeno. Bez obzira na ishod.Ljudi se odriču svojeg ručka kako bi pomogli mojem djetetu. Sve povezano uz sakupljanje sredstava će biti transparentno i na uvid zainteresiranima", dodao je.

Iznenadili ga visoki troškovi liječenja

Od HZZO-a nisu tražili pomoć. "Ja njima nisam slao ništa jer način prikupljanja dokumentacije je prekompleksan i traje predugo da bi se pomoglo, a mi smo imali jako malo vremena. Trenutno nemamo opcija nego nastaviti liječenje ovdje pa kako bude - bude", objasnio je.

Prvotnu svotu liječenja u Americi, kako je napisao na svojem Facebooku, procijenio je na milijun dolara. Rončević kaže da je došao do nekakvih nezavisnih studija i cijena liječenja sličnih bolesti u Americi. Liječenje Nore Šitum je trebalo stajati 571 tisuću dolara za četiri mjeseca. Naknadno je trebalo uplatiti dodatnih 280 tisuća dolara.

Doznao je kako će liječenje njegove Mile biti puno skuplje, troškovi će iznositi od 2,7 do 2,8 milijuna dolara.

"Za ovu bolest je predviđeno dugotrajnije liječenje. Rekli su nam da bi Mila trebala ostati u bolnici točno godinu dana", navodi otac Mile Rončević i dodaje kako je njegova pretpostavka bila da bi milijun dolara bilo dovoljno za troškove liječenja. "Ni u najluđim noćnim morama nisam sanjao da će oni reći kako se cifra kreće između 2,7 i 2,8 milijuna dolara. To je nepojmljivo", zaključio je.

Posjeduje, kaže, nalaze i pisanu korespodenciju s bolnicom, a očekuje uskoro plan liječenja i predračun. "U četvrtak sam razgovarao s financijskom direktoricom bolnice i sestrom koja vodi naše liječenje. One su mi rekle taj podatak o troškovima liječenja", pojašnjava da pisani dokument još nema jer ga Uprava bolnice nije ovjerila.

U subotu počinje primati lijek

Postoji, dodaje, teoretska mogućnost da još u petak tijekom dana stigne plan liječenja i predračun te da se sakupi dovoljan iznos novca, no "to se graniči sa znanstvenom fantastikom, realne šanse da se to dogodi - nema. Mila u subotu počinje primati lijek koji će je ostaviti bez koštane srži. Tada je treba čuvati od infekcije, a tek nakon toga možemo razmišljati o daljnjem liječenju. Ona mjesec dana ne može putovati nigdje", kazao je Marin Rončević.

Dodao je da se nakon mjesec dana može krenuti u eksperimentalnu terapiju kakvoj se nadaju roditelji bolesne dvogodišnjakinje.

"Ako oni ne bi ponudili i tu eksperimentalnu terapiju do koje ne možemo doći nigdje u EU, odnosno ako ponude plan liječenja i to bude vrlo sličan tretman onima koji postoje u Europi, onda nema šanse da mi uplatimo prikupljeni iznos nego ćemo ga proslijediti u Zakladu Nore Šitum i bit će iskorišten za liječenje druge djece", zaključio je otac Mile Rončević i zahvalio se svima koji su se uključili u akciju prikupljanja sredstava za liječenje njegovog djeteta.