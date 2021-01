Na Facebooku se u četvrtak podužom objavom oglasio Marin Rončević, otac djevojčice Mile, čija je bolest i mogućnost liječenja u SAD-u ujedinila Hrvatsku.

Mila se prije nekoliko mjeseci vratila u Hrvatsku i, kako opisuje njezin otac, "raste kao gljiva“.

"Veliki pozdrav svim članovima obitelji, prijateljima, poznanicima i generalno svim ljudima dobre volje.

Dugo se nisam javljao jer smatram da je nepotrebno i jer ne želimo medijsku pojavnost. Bogu i dobrim ljudima hvala, Mila je i dalje dobro što je za nas osobno najbitnije. Raste kao gljiva i brblja kao tata. Samo bolje priča engleski. Dok još netko čita, htio bih izraziti podršku ljudima s Banije i divljenje svim volonterima na područjima stradalim od potresa. Svaka čast, to je to srce i zajedništvo koji se vide uvijek kad je najteže. Postat će to rutina jednoga dana, treba vjerovati", otvara Rončević podužu objavu.

Posebno se osvrnuo na čovjeka protiv kojeg se vodi istraga jer je navodno novac skupljen za pomoć njegovoj bolesnoj supruzi trošio na kocku.

"Javljam se zbog nečeg drugog, radi se o nečem bitnom, radi se o tome da je OPET izigrano povjerenje dobrih ljudi koji su spremni odreći se zadnjih par kuna da bi pomogli drugima. Stvarno mi je žao zbog toga, ali toga će uvijek biti. Nije to samo u Hrvatskoj tako, toga ima svugdje. Mene to sigurno neće obeshrabriti i zaustaviti, a vjerujem da neće ni većinu drugih ljudi, jer odabiremo vjerovati u dobro. Uopće ne znam od kud da krenem i što da kažem po tom pitanju, jer bi htio reći stvarno puno toga, ali bojim se da će ionako ovo biti najduži post ikad. Novine su pune Dina, čovjeka koji je molio pomoć za svoju obitelj, dvoje djece i ženu teško bolesnu od raka da bi (navodno) do lipnja ove godine na kocku spalio preko 3 milijuna kuna. Iskreno se nadam da je bar dio love došao do obitelji. Ponavljam, ako je istina, on je u tom slučaju teško bolestan čovjek i napravio je svima ogromnu štetu – prvenstveno svojoj obitelji, ali u budućnosti i svim onim obiteljima koje budu tražile pomoć", nastavlja i poručuje kako ovo nije prvi takav slučaj te da su više puta zakazivali i sustav i pojedinci i "humanitarne organizacije".

"Žalosno, ali tako je. Po meni, uvijek je prvo zakazao sustav jer je trebao ranije dijagnosticirati takve anomalije i spriječiti ih na vrijeme te ih naknadno adekvatno sankcionirati. Nadalje, sustav je zakazao i prije toga. U ovakvim je slučajevima, posebice kakav je ovaj posljednji, sustav trebao pružiti psihološku pomoć, obratiti pažnju, osigurati uvjete da ta obitelj ima manje šanse da dodatno strada, nego što na kraju jest. Bili su uglavnom sami u svemu, tek sad im se obratila krim policija kao prva služba koja je pokazala značajan interes za njih. Dina neću sudit. On je dugo molio pomoć, ne samo financijsku. Ne opravdavam ga nikako, zgrožen sam, ali za suđenje prvenstveno postoji nadležni sud – nije političar da se može izvući s ukradenim milijunima. Nadalje, za neke postoji karma, za neke Božji sud, a za treće činjenica da ni kad izađe iz zatvora (pod pretpostavkom da je zaista kriv) za njega vise neće biti normalnog života. I tko će biti žrtve toga? Njegova obitelj, ali i sve druge koje budu trebale pomoć", zaključuje Rončević.

A onda je otvorio temu Zaklade Mila za sve, koju je obitelj pokrenula kako bi pomogla bolesnoj djeci. Istaknuo je kako je, prateći komentare na društvenim mrežama, primijetio da dušebrižni pojedinci spominju Zakladu i pitaju se gdje su Rončevići. Takvima je poslao posebnu poruku, ali i objavio popis izdataka Zaklade koji se mogu pronaći na njegovom Facebook profilu.