Novi udar na građane i poduzetnike. Za građane skuplji plin, a za poduzetnike skuplja struja. Prosječnom kućanstvu račun za plin bit će veći za 22 kune. Poduzetnici strahuju da će zbog novog poskupljenja postati još nekonkurentiji.

Pogled na račun za plin gospođi Ani Đurić i dosad je teško padao, a odsad će joj to biti i teže. "Jako loše, pogotovo za umirovljenike. I ovako preživljavaju jako teško. Svaka povišica bilo čega loša je za narod općenito", kaže Ana.

U sezoni grijanja plaća 500 kuna, a kada se ne grije, računi su joj oko 150 kuna. Uštedjeti negdje mora. Kaže da štedi na hrani, ponajviše na voću ili povrću.

Iako je sezona grijanja pri kraju, računica je jasna. Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje, otkriva: "Ide gore 2,2 kune po kilovatsatu. Onaj tko troši 1000 kilovatsati mjesečno, njemu će računi porasti za 22 kune".

Krešimir Sever, iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, kaže da je to veliki udar na građane. "Na prvi pogled to ne izgleda puno, no činjenica je da je u Hrvatskoj svako poskupljenje veliki udar na građane, s obzirom na to da se jasno zna da kućanstvima nedostaje gotovo četvrtina potrebnih prihoda da bi pokrili svoje mjesečne rashode", podsjeća Sever.

Ni poduzetnici nisu prošli neokrznuto. U njihovu slučaju, raste cijena struje. "Između 20 i 22 posto za one koji se opskrbljuju na niskom naponu, oni koji se opskrbljuju na srednjem to ide i više, čak preko 30 posto", otkriva Kurtović.

Lički poduzetnik Davor Bukovac mjesečno za struju izdvaja oko 400 tisuća kuna. Ovim povećanjem godišnje će platiti oko milijun kuna više. "Naravno da nam nije svejedno zbog ovoga povećanja cijena jer to će se sigurno negativno odraziti na troškove proizvodnje, povećanje cijena proizvoda vjerojatno", kaže Bukovac.

Poskupljenje nije za sve poduzetnike. Tek za one koji su na zajamčenoj usluzi. Veće cijene mogle bi ih natjerati na traženje jeftinije opcije.

Marija Šćulac Domac, iz Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK-a, kaže da bi poduzetnici mogli i mogu pronaći novog opskrbljivača, onoga najjeftinijeg.

Kućanstva su zasad mirna. Cijena struje miruje, no to bi se moglo promijeniti već prvoga srpnja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr