Iva Rinčić, nova riječka gradonačelnica, smijenila je i drugog direktora gradske tvrtke. Željko Smojver smijenjen je s mjesta direktora komunalne tvrtke Rijeka Plus. Prije tjedan dana Rinčić je smijenila Roberta Mrvčića, direktora Autotroleja.

Rinčić je podsjetila da je Smojver zabranio štrajk, zbog čega je pokrenut spor, koji je Rijeka Plus izgubila. "Svjedoci smo opravdanog nezadovoljstva radnika i narušenog povjerenja u tvrtki, a to nam je neprihvatljivo. Zabrana štrajka je bila potpuno pogrešan signal jer gradska poduzeća moraju biti socijalno osjetljiva kad je riječ o radnicima. Uz to su još stvoreni i nepotrebni troškovi. Očito je da je Smojver izgubio povjerenje radnika, a ono se ne stječe naredbama i zabranama, nego dijalogom s ljudima", rekla je Rinčić.

Priznala je da Rijeka Plus ne posluje s gubitkom, ali je rekla da je došlo do demotivacije ljudi te njihova odlaska iz poduzeća zbog načina na koji je to komunalno poduzeće vodio Smojver.

"Na taj način ugroženo je funkcioniranje i zato smo donijeli odluku koju smo donijeli", rekla je Rinčić, piše Novi list.

Najavila je i reviziju poslovanja u ostalim komunalnim poduzećima. "Činjenica je da je stanje lošije nego što smo očekivali i uskoro ćemo ići s javnim natječajima kako bismo izabrali ljude koji mogu upravljati gradskim tvrtkama na drugačiji način. Nije riječ o političkim razrješenjima već odlukama koje su rezultat neispunjavanja upravljačkih funkcija", poručila je Rinčić.