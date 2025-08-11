Emotivna objava Riječanke: "Dragi lopove, da si me lijepo zamolio..."

Riječanka Tinka Kalajžić kojoj je ukraden automobil uputila je javnu poruku lopovu, u kojoj je opisala sentimentalnu vrijednost ukradenih stvari.

Kako je navela, Hyundai Tucson ukraden je u ranim jutarnjim satima 2. kolovoza na Kantridi, a naslijedila ga je od svog pokojnog oca.

"Dragi lopove, da si me lijepo zamolio, vjerojatno bih ti i poklonila tih 250 eura koje si nam ukrao. Julianova osobna, vozačka i Revolut kartica ionako ti nisu od koristi. Niti prsten s mačkom/unicornom koji mijenja boje i kojeg mi je Juli kupio u Japanu za dva eura – ali meni je neprocjenjiv", navela je.

Nabrojala je i ostale predmete sentimentalne vrijednosti koji su ukradeni.

"Tebi to sve ne znači aposlutno ništa"

"Vjerojatno ti ništa ne znači ni ljubičasti upaljač u obliku ruža za usne, a meni je bio izvor male radosti svaki put kad bih ga ponudila kolegama na setu koji su, naravno, stalno gubili svoje i čudili se zašto imam upaljač - ako ne pušim. Ukrao si i stickere s japanskim ramenima i ribama koje mi je poklonio mađarski kolega iz kamere na zadnjem projektu."

Ukradeni su joj, napisala je i čepići za uši, prisvjeci i drugi sentimentalni predmeti, ali i posjetnice te tablete i kamenčići.

"Tebi sve to ne znači apsolutno ništa. Kao ni fotografija mene s rozom kosom i punijim obrazima koju je Julian čuvao u novčaniku. Pa i auto bi ti posudili da si me lijepo pitao. Bez obzira što se ne poznajemo...", navela je.

"Koliko puta su meni nepoznati ljudi pomagali..."

"Pomislila bih: Pa što mu ne bih uletjela sa uslugom - koliko puta su meni nepoznati ljudi uletavali i pomagali mi bez da su imali neki poseban razlog za to..." ... Ali ne. Ti si se odlučio ušuljati u kuću dok smo spavali i ukrasti nam sve te stvari od kojih ti vjerojatno samo keš bude doista koristio", objavila je.

U objavi je poručila da je ukradeni auotmobil prevozio donacije onima koji su trebali hranu, deke, lijekove, odjeću, cipele i igračke.

"Previše je dobrog napravio da bi završio skršen na nekom opskurnom mjestu. Ne znam što si ti naumio s njime... Ali eto - samo da znaš da si ga ukrao od dvije osobe koje nikad u životu Čunga Lungu ukrali nisu", poručila je i dodala da je automobil pripadao njezinom ocu "koji ga je jako dobro čuvao dok je bio živ".