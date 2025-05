Tata svom djetetu namještao ispite na natjecanjima? Preokret u Agenciji za obrazovanje

"Kao dugogodišnji djelatnici u prosvjeti, učitelji, mentori i predavači, želimo skrenuti pozornost na moguće i vrlo vjerojatno manipuliranje testovima za natjecanja u znanju. Naime, postoji opravdana sumnja da jedno dijete na nepošteni način dolazi do izuzetno impresivnih rezultata na županijskim i državnim natjecanjima", napisali su profesori u anonimnom pismu koje su poslali na adrese Agencije za odgoj i obrazovanje i nekolicine medija.

Navode da je dijete učenik 7. razreda i da ostvaruje impresivne rezultate na natjecanjima, što bi bilo "hvalevrijedno da ne postoji sukob interesa i da joj otac nije zaposlenik AZOO-a". Otac djeteta je i administrator aplikacije za natjecanja, aplikacije kroz koju prolaze testovi i rješenja za natjecanja.

Dijete fenomen ili?

Dijete je, navode, fenomen dosad neviđen u Hrvatskoj. Naime, već je šest puta došlo do državne razine natjecanja, a na čak tri osvojilo je prvo mjesto. Neobična im je bila činjenica da je učenik na državnoj razini iz matematike imao porazan rezultat od samo 12 % (6 bodova od 50) riješenosti testa, a na županijskoj istog natjecanja iste školske godine osvojilo je prvo mjesto s 80 %.

Profesori u pismu navode da je zanimljivost to što Državno natjecanje iz matematike organizira Hrvatsko matematičko društvo, a ne sama Agencija. Navode još neke primjere koji bi mogli ukazivati na to da u cijeloj priči ima nepravilnosti. "Nama bi bilo drago da se pokaže da je dijete zaista fenomen kakav se rijetko viđa u Hrvatskoj, ali, nažalost, u to ne možemo biti sigurni sve dok otac radi na poziciji koja može omogućiti uvid u sve testove prije drugih učenika", napisali su u pismu anonimni prosvjetni djelatnici.

Ilustracija Foto: Mario Todoric/Cropix

Odgovor Agencije

Nakon našeg upita Agencija za odgoj i obrazovanje, između ostalog, odgovorila je da prozvani zaposlenik radne obveze obavlja stručno, profesionalno i odgovorno. "Agencija nije utvrdila nepravilnosti u radu zaposlenika", rezolutno su naveli.

Međutim, pet dana kasnije iz Agencije je stigao novi odgovor. "Želimo izvijestiti da je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje imenovala peteročlano Povjerenstvo za provjeru pristupa digitalnoj aplikaciji natjecanja.azoo.hr, a s ciljem utvrđivanja mogućeg prekoračenja ovlasti", priopćili su. Objasnili su da će Povjerenstvo kojem je na čelu prof. dr. sc. Vedran Mornar, koji je osmislio, razvio i održava aplikaciju natjecanja.azoo.hr, u najkraćem roku utvrditi činjenično stanje. "Nakon toga će, ako bude potrebno, ravnateljica Agencije poduzeti korake iz nadležnosti", objasnili su. Prozvani djelatnik prijavu je u potpunosti odbacio kao neistinitu naglašavajući da svoj posao obavlja stručno i moralno i da njegovo dijete ima pravo sudjelovati na natjecanjima.

Preokret u Agenciji?

Iako su na prvu odmahnuli rukom i poručili da je sve čisto, sad su ipak odlučili provjeriti navode iz prijave. Kako to da je došlo do preokreta? Medijski napisi bili su dovoljni da u Agenciji zbroje dva i dva. Neslužbeno iz Agencije poručuju da je "nekome došlo do glave da postoji problem". Kako doznajemo, i u puno manjim slučajevima zaposlenici Agencije izuzimali su se jer u nečemu sudjeluju njihova djeca ili članovi obitelji, a ovdje izgleda jasno kao dan da postoji očigledan sukob interesa da je tata administrator i zna koja su pitanja na ispitu koja rješava njegovo dijete. Što će utvrditi Povjerenstvo?