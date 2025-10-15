Propala prva runda pregovora o plaćama: "U prosvjeti i zdravstvu imamo veliki odljev kadrova, zaslužujemo više i bolje"

Propala je prva runda dogovora sindikata javnih i državnih službi s Vladom.

Nezadovoljni su prijedlogom da osnovica plaća raste za 1 posto, od rujna sljedeće godine. Učitelji, nastavnici, medicinske sestre - toliko su se uvrijedili na prijedlog da su zatražili rast osnovice za 11 posto.

Nisu pristali ni na ponudu od 20 eura za topli obrok.

S državnim službama dio dogovora je postignut – prihvatit će dvostruku osnovicu za novorođeno djetete, a izjednačava se i terenski dodatak s dnevnicom.

Pregovori se nastavljaju sljedeći tjedan.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, u ime javnih službi, izjavio je kako su Vladine poruke da nema novca, političke poruke. Kaže da "ne postoje argumenti" da je Državni proračun u problemu te kako sindikati Vladinu ponudu rasta osnovice plaće za 1 posto ocjenjuju bezobraznom i da želi srušiti cijenu rada.

Matija Kroflin Foto: Dnevnik Nove TV

"Taj Vladin paket, nakon prošlomjesečnog povećanja osnovice od 1. rujna za tri posto, drugi put ove godine, na godišnjoj razini iznosi 192 milijuna eura i smatramo da je nakon reforme plaće povećanjem koeficijenata i osnovice, rezultiralo nikad većim povećanjem plaće više od 30 posto", izjavio je nakon sastanka ministar Piletić.

Podsjetio je da je samo u prvih osam mjeseci ove godine prosječna plaća u državnim i javnim službama narasla za gotovo 7 posto.

"Prosječna plaća u mandatu ove Vlade sveukupno je narasla nominalno za 92 posto, a u državno i javnom sektoru za 115 posto i stoga ne stoji tvrdnja da te plaće zaostaju za realnim sektorom nije točna", naglasio je ministar Piletić.

Marin Piletić Foto: Dnevnik Nove TV

Reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić razgovarala je sa Zrinkom Turalijom iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Sindikati tvrde da prostora za manevar ima, politika im uzvraća da trebaju biti realni. Ministar Piletić kaže da je ključno pitanje otkud državi novac, a jutros i iz HUP-a kažu da rast plaća realni sektor ne može ispratiti.

Na pitanje zanima li Sindikate otkud državi novac, Turalija kaže:

"Ne bih htio nagađati od kuda državi novac, država po nama jednostavno mora naći taj novac za javni sektor jer te usluge konzumiraju svi građani ove zemlje. Svakome bi trebalo biti stalo, pa tako i Vladi da taj javni sektor bude kvalitetan, da cijena rada ostane takva kakva je.

Ova Vladina ponuda, da rast osnovice od jedan posto bude tek od rujna iduće godine, je za nas neprihvatljiva, da ne kažem nešto gore od toga. Takva ponuda nije u interesu zaposlenika u javnom sektoru. Time se ruši kvaliteta i cijena rada. U prosvjeti i zdravstvu imamo veliki odljev kadrova, nemamo ljudi koji bi pokrivali radna mjesta i mi mislimo da javni sektor zaslužuje bolje i više. A novci, novci se moraju naći", kaže.

Ovih 1 posto Sindikate je razljutilo pa su dodali 10 posto. Evo koja je njihova startna pozicija za iduću rundu pregovora.

"Startna pozicija od ljeta je bila 12 posto povećanja osnovice, međutim kada je došao ovaj smiješan prijedlog od 1 posto, mi smo svoj zahtjev spustili na 11 posto.

Dakako udaljeni smo dijametralno miljama, međutim, vidjet ćemo što će biti na idućem sastanku. Ako se uspijemo naći na nekoj sredini, bit će dobro, ako ne, vidjet ćemo što ćemo dalje".

Na pitanje o kompromisu, kaže: "Mi smo danas već napravili kompromis. Spremni smo odustati od povećanja uskrsnice sa 100 na 150 eura. U slučaju da se udovolji našim zahtjevima. Naši zahtjevi bi svakako išli od početka iduće godine, a ne od rujna iduće godine. Neprihvatljivo nam je da povećanje osnovice koje nam je najbitnije ide tek od 1. rujna iduće godine, jer bi se time srušila cijena rada, a s time i kvaliteta", kaže za kraj.