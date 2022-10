Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić (SDP) u srijedu je najavio da je od SOA-e zatražio izvješće o premijerovim insinuacijama da su neke stranke u Hrvatskoj financirane iz vanjskih izvora.

"Zatražio sam izvješće SOA-e postoji li stvarno neko "financiranje" političkih stranaka u Hrvatskoj iz vanjskih izvora i postoje li neki centri moći koji upravljaju našim životima i iz tog izvješća sve će biti vidljivo", kazao je Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

U dosadašnjim izvješćima, istaknuo je, nigdje nisam pročitao da postoji neka organizacija, udruga, zaklada, think-tank izvana koja financira bilo koju stranku u Hrvatskoj.

"To ne postoji, do sada nije, međutim, možda se nešto u sedam dana promijenilo, vidjet ćemo. Ili je sve to jedan veliki spin tako da se odmaknemo od nacionalnih tema i da se stvori shizofrena situacija da postoje nekakvi vanjski i unutarnji neprijatelji", ocijenio je.

Hajdaš Dončić kaže da ga je to podsjetilo na Franju Tuđmana i 1996. godinu i "crne, zelene i žute vragove i centre moći koji nas neće ugrožavati".

Ne postoji ugroza za Hrvatsku, to je samo skretanje pozornosti s bitnih tema koje se tiču svakodnevnog života građana ili bitne teme kao što je izvlačenje novca iz Ine. Ja se nikada ne bih usudio reći da se tim novcem financira HDZ, možda se i financira, no, u tom dijelu uvijek morate paziti što pričate, upozorio je.

"Ako te izjave nisu točne, onda se stvara psihoza straha. Ako želite biti državnik onda se, brate moj, ponašaj državnički. Moja poruka Plenkoviću je – ako imaš neki problem, onda to riješi sam sa sobom i pazi na dio koji se odnosi na stvari koje su vrlo opasne", poručio je Hajdaš Dončić premijeru.