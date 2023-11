Od danas nova pravila za vozače: "Ako to kojim slučajem zaboravite, a policija vas zaustavi, stajat će vas 60 eura"

Blagdan je Svih svetih i na cestama su bile gužve, posebno na prilazima grobljima. Reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić javlja o stanju na cestama.

"Trenutna situacija je dosta dobra, vozi se po dobrim vremenskim uvjetima. Na autocesti prema Zagrebu dogodila se prometna nesreća, pa je tamo mali zastoj, ali ništa sreća. Tijekom dana promet je na pojedinim dionicama usporavala gusta magla. Osim toga, valja biti oprezan zbog kliskih i vlažnih kolinka. Gužvi je bilo u prilazima gradskim grobljima, gdje je bila i privremena regulacija u prometu. Što se graničnih prijelaza tiče, nema dužih čekanja, ali ako putujete možete biti spremni na preglede koji su odnedavno uvedeni", kaže reporter.

Od danas vrijede i nova pravila za vozače.

"Od danas pa sve do kraja ožujka svi vozači dužni su paliti svjetla na svojim automobilima. To će trajati do 31. ožujka. Ako to kojim slučajem zaboravite, a policija vas zaustavi, to će vas stajati 60 eura. Valja napomenuti, kako većina novih automobila ima automatsko paljenje svjetala, koja u pravilu ne pale stražnja svjetla što može biti iznimno opasno, posebno za smanjene vidljivosti. I ostali sudionici u prometu u ovom razdoblju moraju imati upaljena svjetla, što svakako pridonosi boljoj vidljivosti i sigurnosti.

Za kraj recimo i to da se nakon kraćeg odmora sutra u školu vraćaju učenici, pa u blizini škola valja biti posebno oprezan. Ako još niste, pripremite se i na zimske uvjete. Za 15 dana na automobilima morate imati zimske gume", napominje.

Zimska oprema u Hrvatskoj je obavezna od 15.11. do 15.4.

