Plenković najavio: "Usvojit ćemo mjere za povoljnije cijene plina i struje"

Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade izrazio sućut Sjevernoj Makedoniji zbog tragičnog požara u noćnom klubu u Kočanima.

"Do sada je prebačeno pet pacijenata u Hrvatsku na liječenje, a spremni smo i na daljnju pomoć ukoliko zatreba. Danas popodne i navečer u Zagrebu će boraviti makedonski ministar vanjskih poslova Timčo Mucunski. On je to dogovorio s ministrom vanjskih i europskih poslova RH Gordanom Grlićem Radmanom. Uz ministricu zdravstva Irenu Hrstić posjetit će pacijente iz Sjeverne Makedonije koji se liječe u zagrebačkim bolnicama", kaže premijer.

Govorio je i o obnovi nakon potresa na području Zagreba i Banovine.

"Ovo je tjedan kada ćemo obilježiti petu godišnjicu zagrebačkog potresa koji je pogodio glavni hrvatski grad, a nakon toga je Zagreb pretrpio i sekundarne štete u petrinjskom potresu iste godine u prosincu", kazao je Plenković.

U obnovu je, rekao je, do sada utrošeno 3,5 milijarde eura. Naglasio je da je adekvatno prilagođeno trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Podsjetio je da će u subotu biti dani otvorenih vrata objekata na kojima je dovršena cjelovita obnova.

Spomenuo je i štrajk djelatnika u obrazovnim ustanovama.

"Najvažnije je da djeca mogu ići u školu i pohađati nastavu. To je bitno za njihov razvoj, ali i roditelje i organizaciju posla. A što se tiče plaća u javnom sustavu želim podsjetiti da smo nedavno pregovarali o temeljnom kolegktivnom ugovoru i postigli suglasje sa sedam sindikata. Jedino tri sindikata koji su na čelu ovog štrajka nisu pristala na ponuđeno povećanje osnovice prema formuli 3+3", rekao je Plenković dodajući da ukupno povećanje osnovice u mandatima od 2016. godine 'dovodi do povećanja od čak 48 posto'.

Radovan Fuchs i Andrej Plenković Foto: Ranko Suvar/Cropix

"Stoga smo i poduzeli ono što nijedna druga Vlada prije nas nije učinila, donijeli smo novi zakon o plaćama u državnom i javnom sustavu. Temeljno načelo je bilo 'za približno isti rad približno iste plaće' i taj proces je bio uključiv. Nakon zakona su se donosile dvije uredbe i oko koeficijenata su se vodile i konzultacije. Da je obrazovanje hrvatskoj Vladi prioritet govori da je proračun ministarstva oko 4,6 milijardi eura, u ciklusu smo najvećih investicija u infrastrukturu, napor i prioritet koji je dan ovom resoru je više nego očit", naglasio je.

Kazao je kako je Vlada kontinuirano angažirana na reguliranju cijene naftnih derivata te priuštive cijene električne energije i plina.

"Vlada će idućeg tjedna usvojiti mjere koje će upravo tom tragu građanima omogućiti da imaju povoljnije cijene plina i struje nego što su na tržištu. Ta politika traje već četiri godine", naglasio je Plenković.

Izvijestio je i da je više od 17.000 građana upisalo nove trezorske zapise.

"Hrvatski građani imali su mogućnost uložiti u državne vrijednosnice uz ročnost od 91 dan, odnosno dospijeće u lipnju ove godine, godišnju stopu 2,6 posto, a ciljani nominalni iznos bio je 600 milijuna eura", naveo je Plenković.

"Ostvareni nominalni iznos premašio je očekivanja i došao je na 855,5 milijuna eura, a riječ je o 17.000 građana koji su iskoristili to pravo. To znači da su naši sugrađani i dalje, investirajući u državne vrijednostne papire, pokazali poruku povjerenja u smjer politike i smjer naših aktivnosti i mislim da je to itekako dobro i korisno da su svoju štednju građani spremni prenijeti iz banaka u ulaganje u državne vrijednostnice", izjavio je Plenković.

Premijer Andrej Plenković kasnije putuje na redoviti sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu od 19. do 21. ožujka. Čelnici Europske unije razgovarat će o konkurentnosti, a nastavno na izvanredni sastanak Europskog vijeće održan 6. ožujka, razgovarat će i o trenutnoj situaciji u Ukrajini i sljedećim koracima u obrani. Na dnevnom redu su i idući Višegodišnji financijski okvir, migracije, najnoviji razvoj događaja na Bliskom istoku, multilateralizam i druga globalna pitanja.

Tijekom boravka u Bruxellesu Plenković će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, povjerenicima za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom te za energetiku Danom Jørgensenom, a sudjelovat će i na sastanku na vrhu Europske pučke stranke te na Euro Summitu.

