Povratkom u školske klupe i završetkom bezbrižnog odmora, redovna tjelesna aktivnost djece dolazi u prvi plan. Projekt Aktivna Hrvatska i Kineziološki fakultet iz Zagreba savjetuju roditelje. Generalni partner projekta je HEP.

„Tjelesna aktivnost je dobra za svakoga, ali je osobito važna za djecu. Ona omogućuje zdrav rast i razvoj, održavanje zdrave tjelesne težine te smanjuje rizik od bolesti poput dijabetesa i srčanožilnih bolesti. Redovito vježbanje kod djece utječe na jačanje kostiju i mišića, poboljšava ravnotežu i koordinaciju, ali ima i mentalne dobrobiti. Istraživanja pokazuju da tjelesna aktivnost djecu, čak više nego odrasle, štiti od depresije i anksioznosti!“ – ističe doc.dr.sc. Sanja Šalaj s KIF-a.



Svjetska zdravstvena organizacija preporuča 180 minuta tjelesne aktivnosti dnevno za djecu do 5 godina te 60 minuta dnevno za stariju djecu. Osim toga, preporuča se i ograničavanje vremena koje djeca provode pred ekranima na 120 minuta dnevno. Već i prije pandemije nismo bili zadovoljni s time koliko su naša djeca aktivna i koliko vremena provode pred ekranima. Podaci pokazuju da je u Hrvatskoj prije pandemije bilo 20% nedovoljno aktivne djece i čak 80% nedovoljno aktivnih adolescenata. Ovo razdoblje većeg ili manjeg ograničavanja kretanja koje je iza nas možemo smatrati ekstremnim sjedilačkim ponašanjem koje je samo pogoršalo već postojeći problem.



„O redovitoj tjelesnoj aktivnosti djece, kao i o drugim segmentima zdravlja, brinu roditelji. Roditeljima mogu preporučiti da uključe djecu u sportske klubove u kojima će s njima raditi kvalificirani kadrovi, da prate trajanje tjelesne aktivnosti (kroz minute ili korake u danu) i organiziraju zajedničke obiteljske šetnje, planinarenja ili vožnje biciklom, da provode vrijeme na otvorenom. Putem sata ili mobitela provjerite napravi li vaše dijete više od 14000 koraka u danu, svaki dan?“ – ističe Sanja Šalaj, voditeljica Laboratorija za motorički razvoj, te dodaje: „U razdoblju koje slijedi treba ozbiljno sagledati posljedice koje je ograničavanje kretanja ostavilo. U tom smislu važnu ulogu u osiguravanju redovitosti tjelesne aktivnosti (osim roditelja) imat će škole, školski i sportski klubovi i lokalna zajednica. Također, djecu treba osvijestiti o važnosti kretanja i štetnosti sjedenja pred ekranima!“



Trener Aktivne Hrvatske, kineziolog Drago Pezić i sedmogodišnja Anja koja je upravo krenula u prvi razred, prikazuju vježbe kojima ćemo aktivirati dijete. „Trening je namijenjen najmlađem uzrastu. Za sve vježbe koje se izvode savjetujem da si djeca uzmu određeno vrijeme za rad s adekvatnim odmorom ili da si uzmu od deset do petnaest ponavljanja budući da se vježbe izvode vlastitom težinom. Vježbe se mogu napraviti kroz nekoliko krugova, ovisno o njihovoj mogućnosti. Najbolje bi bilo ukoliko bi se izvelo tri do pet ponavljanja!“ – zaključio je Drago Pezić.