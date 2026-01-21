VIDEO Incident u Saboru, Zekanović opsovao pa otišao do zastupnika Možemo: "Prijetio mu je da će ga zviznuti"

Saborsku raspravu o prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru obilježio je u srijedu incident između Marina Živkovića (Možemo!) i Hrvoja Zekanovića (HDS),a povod je bio navodno Živkovićevo snimanje Zekanovićevog mobitela.

Sve je počelo kada je Mostov Marin Miletić upozorio Zekanovića da je "kolega s ljevice" zoomirao točno na one stvari na koje je on "surfao".

Zahvalivši Miletiću što se zauzeo za njega, Zekanović je kazao da se "rigidna ljevica zgraža kada američki predsjednik Donald Trump dila poruke i privatnu korespondenciju", a "oni imaju obraza drugome škiljiti u njihov poštanski sandučić i otvarati poštu".

"To je dno dna, da ti netko viri u spavaću sobu. Mogao sam imati potpuno privatnu korespondenciju, npr. sa svojom suprugom. Intimnu, na primjer. Onda neki g*vnari s ljevice snimaju privatnu korespondenciju. Je li vas sram?", pitao je Zekanović.

Predsjedavajući Željko Reiner ga je upozorio da bira riječi, a Zekanović je iz svoje klupe došao ispred Živkovića i nešto mu govorio, ali se nije čulo što. Priključio se i HDZ-ov Ivan Budalić koji je Zekanovića pokušavao odvući od Živkovića, koji je na kraju izašao iz sabornice zaradivši opomenu od potpredsjednika Sabora Željka Reinera.

Dušica Radojčić (Možemo!) kazala je da je Zekanović prijetio Živkoviću i pitao ga: "Hoćeš da te zviznem?" Ocijenila je da je opomena preblaga kazna.

Reiner je odgovorio da on sa svoga mjesta ne čuje što je Zekanović govorio, a Živković se nije žalio da mu je prijetio

"Da sam čuo da je Zekanović prijetio ne bih mu dao samo jednu opomenu, dao bi mu i više opomena", rekao je Reiner.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) pak smatra da su Zekanovićeve riječi 'apsolutno neprimjerene za ovaj visoki dom'. "Više govori o njemu koji ih je izgovorio nego kome je upućeno", kazala je.