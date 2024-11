Crni petak kod nas, u Sloveniji i Austriji: Gdje su popusti veći?

Da su hrana i osnovne higijenske potrepštine često jeftinijie preko granice nego u Hrvatskoj više i nije neka vijest, premda svaki put nas ta razlika sablazni. No u tjednu crnog petka kad akcije pljušte sa svih strana provjerili smo gdje su popusti veći Hrvatskoj, Sloveniji ili Austriji.



Da bismo uspjeli u svojem naumu morali smo se odmaknuti od grada i baciti na istraživanje. Pogledali smo akcije istih trgovina i odmah uočavamo u različitim državama različiti su artikli na popustu.



Neki nude 30 posto na ukupnu kupnju, drugi imaju izdvojene artikle. Ima i onih gdje su cijene iste, poglavito u webshopovima, no uspjeli smo pronaći neke iste proizvode u istim trgovinama po potpuno različitim cijenama.



Mobiteli popularnog brenda u Sloveniji 14 do 20 eura su jeftiniji nego u Hrvatskoj, dok su u Austriji i skuplji nego kod nas. Popularni parfemi u istim trgovinama od 3 do 10 eura jeftinji su preko granice nego kod nas. No ima i drastičnih razlika!

Za oko nam potom upada ponuda jednog pametnog sata na akciji. U Hrrvatskoj mu je cijena 350 eura, u Austriji 333, u Sloveniji 270! To je i 80 eura manje nego kod nas.

Pronašli smo i popularni štapni usisavač poznatog brenda koji u Sloveniji i Hrvatskoj ima istu početnu cijenu, ali je za Crni petak u Ljubljani snižen za 100, a u Zagrebu za 300 eura.

Da na crni petak nije sve tako crno, pokazuje i odjeća. Ista zimska dječja jakna u Sloveniji je 69 eura, u Austriji 65, a u Hrvatskoj 30 eura.

No nije to pravilo u sektoru odjeće. Ista brendirana majica s kapuljačom - u Hrvatskoj 56 eura, u istoj trgovini u Sloveniji - 50 eura. Isto je i s obućom - ista trgovina - iste tenisice - ista početna cijena - ista Black friday akcija - u Hrvatskoj 16 eura siženja, u Sloveniji 33 i pol!



"Ne znam šta bi rekla jer ja ne znam tko to određuje, ali definitivno postoji razlika", izjavila je Jasna iz Zagreba.



"Ništa nije normalno čini mi se više, sve preskupo", izjavila je Nives iz Zagreba.

"Treba raditi na ujednačavanju toga, ali u konačnici prodavaonice mogu raditi kako hoće", izjavio je Marko iz Zagreba.



Pronašli smo još zanimljivih primjera i primijetili - uštedjeti se itekako može na skupljim artiklima.



Ista kutna garnitura kod istog trgovca u Sloveniji i Hrvatskoj po istoj početnoj cijeni od 1990 eura. No za Crni petak kod njih je 799 eura, kod nas 889 eura.

Sušilica rublja u drugoj trgovini također ima istu početnu cijenu kod nas i kod susjeda - 829 eura. S popustom je kod nas 729 eura, a u Sloveniji - 599 eura.

Ako vam se sad već zavrtilo u glavi od cijena i popusta - zaključak je da zaključka nema. Prije kupovine čak i ako je na popustu, isplati se provjeriti je li isti proizvod još povoljniji u inozemstvu.

