Pedofilski skandal nema kraja. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, policiji su se javile nove žrtve koje tvrde da ih je školski domar seksualno zlostavljao. Roditelji prvih žrtava potreseni novom vijesti.

"Zaista šokantno da se takav zločin dešava očito već godinama u ovoj školi je jednostavno neprihvatljivo. Sad cijeli proces koji slijedi također neće biti ugodan niti za nas niti za ostale koji su uključeni niti za te djevojčice. Jako teško za pojmiti što se događa i da se ovo više događa", govori jedan od roditelja.

Nije to jedino što se događa. Kako doznajemo, ravnateljicu osumnjičenu za zataškavanje seksualnog zlostavljanja, od ranije se provjerava i zbog sumnje za pronevjeru novca iz školskog proračuna. Radi se o peglanju školske kartice u privatne svrhe, na gorivo, hranu, odjeću i to - u nekim slučajevima - zajedno sa domarom koji je osumnjičen za seksulano zlostavljanje.

Kaznena prijava je podnesena USKOK-u, a je li dobila pravosudni ishod i, ako je, kakav - na upit Dnevnika Nove TV iz USKOK-a i policije nisu odgovorili.

Iz resornog ministarstva o slučaju koji potresa školstvo i dalje ne žele pred kamere. Reporterka Dnevnika Nove TV pitala ih je hoće li se u tu istu školi slati inspekcija - kažu da nakon policija obavi svoj posao ukoliko bude potrebe prosvjetna inspekcija pokrenut će nadzor. Dok institucije čekaju, roditelji apeliraju.

"Pozivamo sve žrtve koje su se bojale dosada reći, pritužiti da se jave da dođe kraj te priče i da se to više ne ponavlja u našoj školi", poručuju.

Bivša pravobraniteljica za djecu kaže - svijet odraslih često je sklon zatvarati oči.

"Ne, ja ne vjerujem da u školi nitko nije znao za to, vjerujem da su svi znali za to kao šta mi svi građani znamo šta se događa oko nas. Ili jednostavno ne želi svjedočiti, ne želi se vući po sudovima po policiji, državnom odvjetništvu ili se ne žele izlagati. Ako se tako stvar dogodila kako se priča ravnateljici minus 1, djevojčica žrtve plus 5, rektorova nagrada za ovo što su prijavile i zaštitile", poručuje umirovljena odvjetnica i bivša pravobraniteljica za djecu Ljubica Matijević Vrsaljko.

A baš zato važno je da sad sve institucije pokažu jednaku količinu hrabrosti i odlučnosti kao i učenice kako se ovakvi događaji više nikad ne bi ponovili.

Pročitajte i ovo "Ljude ćemo poticati..." Njemačka se sprema za rat: Tvrde da je sve dogovoreno još u lipnju

Pročitajte i ovo Ogroman nuklearni arsenal Ruski dezerter otkrio tajnu nuklearne baze: "Na ovaj dan bili smo spremni lansirati rakete"