Dramatična racija u Dalmaciji: Ovo je moglo preplaviti ulice

Policija je u Splitu spriječila daljnju proizvodnju i distribuciju veće količine amfetamina te uhitila 29-godišnjaka koji je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni bio uključen u proizvodnju i preprodaju droge. Tijekom postupanja policija je zaplijenila više od 4,5 litre baznog prekursora namijenjenog kemijskoj obradi u amfetamin, oko 290 grama droge speed, kao i manje količine kokaina i marihuane. Oduzeti su i predmeti koji se dovode u vezu s daljnjom preradom i distribucijom droge.

Akciju su započeli policijski službenici interventne policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a pretrage i daljnje kriminalističko istraživanje provedeni su u koordinaciji sa Službom kriminaliteta droga.

Značajna zapljena droge u Splitu - 1 Foto: PU splitsko-dalmatinska

Prema procjenama policije, iz zaplijenjene količine prekursora moglo se proizvesti i do 15 kilograma praškaste droge, ovisno o čistoći tvari i načinu obrade. Time je, ističu iz policije, spriječen njezin dolazak na ilegalno tržište.

Vrijednost droge proizvedene na ovaj način procjenjuje se i do 100 tisuća eura, ovisno o čistoći i načinu distribucije.

Policija je utvrdila osnovanu sumnju da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Riječ je o osobi koja je već ranije poznata policiji – do sada je osam puta kazneno i 16 puta prekršajno prijavljivana, između ostalog zbog droga, nasilničkog ponašanja, razbojništva te narušavanja javnog reda i mira.