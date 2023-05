Ravnateljica Bolnice Sv. Duh rekla je kako nije znala da u mrtvačnici nedostaje hladnjača i da preminuli leže na kolicima i podu.

Upravno vijeće bolnice Sv. Duh donijelo je odluku o izvanrednom otkazu pročelniku zavoda za patologiju i pomoćniku obducenta te im je uručen otkaz, nakon što je u javnost izašla snimka preminulih na podu mrtvačnice.

Grbin traži jasnije odgovore oko slučaja tijela na Svetom Duhu: "A nakon toga ćemo razgovarati o pitanju povjerenja"

Ravnateljica je sinoć rekla da Uprava o tome nije imala saznanja. Iako u dopisu iz prošle godine, smijenjeni šef patologije upozorava ravnateljicu da tijela preminulih leže na kolicima i na podu mrtvačnice, što nije u skladu s etičkim, ali i drugim pravilima.

"Moje razumijevanje nije bilo da taj čas imamo akutni problem, što se zapravo i dokazalo jer sam taj čas došla u mrtvačnicu, pogledala i utvrdila da tijela pokojnika nisu bila na podu", rekla je Ana-Maria Šimundić, ravnateljica KB-a Sveti Duh.

Znala je, ali nije znala... Ravnateljica bolnice Sveti Duh Ana-Marija Šimundić o tijelima na podu Zavoda za patologiju

Na pitanje je li netko sposoban napraviti ono za što je optužio gradonačelnik poručila je "Iskreno, ne mogu to znati, ako se to dogodilo, to je kazneno djelo i mi smo zbog toga odmah to prijavili policiji."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.