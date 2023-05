Raspetljava se horor na Svetom Duhu zbog preminulih tijela na podu mrtvačnice. Ravnateljica bolnice Ana-Maria Šimundić daje izjavu za medije koju možete uživot pratiti na našem portalu.

Snimka koja je zgrozila javnost, s tijelima na podu mrtvačnice u bolnici Sv. Duh, bila je povod otkazima pročelnika zavoda patologije i pomoćnika obducenta.

Iz bolnice je stiglo tek priopćenje - smijenjeni su jer su imali različite izjave. Ravnateljica bolnice Ana-Maria Šimundić tvrdi kako nije znala što se događa. Uživa i punu podršku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Iscurili su dokumenti u kojima je vidljivo da je ona o problemu bila obaviještena još u srpnju prošle godine od strane Fabijana Kneževića, predstojnika Zavoda za patologiju i citologiju u kojem traži hitno rješavanje problema u mrtvačnici i obdukcijskoj sali.

U dokumentu se navodi da nema dovoljno mjesta u rashladnim komorama za pokojnike, pogotovo nakon vikenda pa tijela leže na kolicima i podu mrtvačnice

Tijela razbacana po podu: Utvrđeni propusti, bit će još smjena

"Krenula bih od dopisa - u ljeto prošle godine zaprimila sam dopis djelatnika Zavoda za patologiju. U njemu se navode brojni problemi s kojima su se djelatnici suočavali, a s kojima nisam bila upoznata", rekla je.

"Odmah sam sazvala sastanak. Razgovarali smo o svim problemima koji su me zabrinuli i nakon našeg razgovora smo otišli u mrtvačnici kako bih se uvjerila u stanje. U tom trenutku nije bilo tijela na podu i sve je izgledalo kao da se ništa neprihvatljivo ne događa", dodaje.

Obitelj jednog od pokojnika traži odštetu od bolnice: "Ugušio se na hodniku hitnog prijema i to u vlastitoj povraćotini"

"Naložila sam šefu tehničke službe da riješi problem klimatizacije i odvoza biomaterijala i vidi kako riješiti problem mrtvačnice. Naša mrtvačnica je mala i nije u nju moguće smjestiti dodatne rashladne uređaje. Jedino dugoročno rješenje je proširenje mrtvačnice i nabavka novih bokseva", kazala je Šimundić.

Dodaje da je napravljeno idejno rješenje i da je otišla molba Gradu kako bi se odobrila sredstva i u tijeku je projektiranje adaptacije.

"Uskoro će ići nabavka radova za građenje. Od srpnja sam očekivala, budući da tada nije bilo tijela na podu, što najoštrije osuđujem, da me izvijesti ako ikada, do konačnog rješenja adaptacije - obavijesti ako situacija bude takva da kapacitet nije dovoljan", kazala je.

Dodaje da nikad nije dobila informaciju da nije bilo dovoljno rashladnih uređaja i da su tijela na podu.

"U travnju, kad je snimka navodno nastala, nije niti jedan dan bilo 11 tijela da bi se takvo što dogodilo. Šef patologije mi je rekao da je znao kako povremeno nije bilo dovoljno mjesta u rashladnim uređajima. U tim su slučajevima tijela bila zamotana u plahtu i stavljena na kolica u mrtvačnici", objasnila je Šimundić.

"Moje razumijevanje je bilo da tijela nikad nisu bila na podu, od trenutka kad sam bila u mrtvačnici pa nadalje, moja očekivanja su bila da će me moj šef izvijestiti da se takvo što dogodilo", navodi.

O dopisu kaže kako se u njemu navode problemi na patologiji. "Ja sam kao ravnateljica odlučila tome promptno pristupiti i riješiti problem", dodala je.

"Ja sam ovdje došla rješavati probleme, bolnica je naslijedila puno problema, gomila je problema, moja je odgovornost da ih rješavam, a mogu ih rješavati tek kad sam s njima upoznata. Očekujem od voditelja da me upoznaju s problemom i onda ću se nositi s njim i rješavati ga, kao i u ovom slučaju", kazala je Šimundić.

Na pitanje novinara da komentira tezu kako su tijela namještena, navodi da ne zna kad je snimka napravljena i da policija utvrđuje sve okolnosti.

"Ili se to nije dogodilo u travnju ili se nije dogodilo u mojem mandatu. Ili se dogodilo u COVID-u ili je netko iscenirao. Ne bih insinuirala, to policija rješava. Ako je netko to napravio, smatram to beskrupuloznim - baratati tijelima pokojnika da bi se napravila takva snimka, to je kazneno djelo", rekla je Šimundić.