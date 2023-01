Premda su još uvijek školski praznici, dobar dio ravnatelja itekako ima briga. Kombiniraju kako će organizirati besplatni obrok za svakog učenika. Financira ih država, ali problema u školama ima - od prostornih preko materijalnih do onih kadrovskih. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

U riječkoj osnovnoj školi, OŠ Srdoči, koja broji 800 učenika - zadnjih dana sastanci. Tema - obroci za sve učenike. Osigurani su, ali izazova ima. Prije svega prostornih.

"Mi sada imamo ručkove u produženom boravku gdje nam djeca zbog velikog broja djece jedu u tri navrata, tri grupe ,jer nam jednostavno prostorni kapaciteteti nisu takvi da mogu svi istovremeno jesti", rekao je Ivan Vukić, ravnatelj OŠ Srdoči.

Nadaju se ipak da će uspjeti. I u Zagrebu će sva djeca dobiti obrok. Pitanje je - topli ili hladni?

"Obroci koji će se nuditi školama ovisti će o mogućnostima pojedine škole", rekao je Luka Juraš, pročelnik gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade. A mogućnosti škola variraju.



"Neke županije uopće nemaju problema, osim možda nedostatka kuhara jer se sad povećava broj kuhara koji trebaju. Do najkritičnijih koji nemaju ni kuhinje, ni blagavaonice, ni kuhare", rekla je Antonija Mirosavljević, predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola.

Te su u najvećem problemu. Najviše matičnih škola bez kuhinje, čak 77 posto je u Dubrovačko - neretvanskoj županiji. Odmah slijedi Splitsko-dalmatinska s 56 posto.

"Dogovoreno je s osnivačem da će se u dogovoru sa ZJZ isporučivati nutritivno hladni obroci za učenike škola dok se ne steknu infrastrukturni uvjeti", rekla je Silvana Bjelovučić, ravnateljica OŠ Marina Getaldića, Dubrovnik.

"Osobito su kritični naši otoci, na kojima se neće moći dostavljati nužno u određeno vrijeme. Imate škole s manjim brojem učenika, 3, 4, 7 učenika gdje se nekim dobavljačima ne isplati dostavljati mliječni obrok od 10 kuna", rekla je Mirosavljević.

U resornome ministarstvu kažu da školama neće slati nikakve detaljne upute.

"Država će osigurati 10 kuna po jednom obroku. Kakav obrok, na koji način će organizirati, sve opcije su na osnivačima škola", rekao je Božo Pavičin, Ministarstvo obrazovanja.

One koji imaju kuhinje uglavnom muči kapacitet blagovaonica i/ili - nedostatak kuhara.

"U odnosu na normative broja zaposlenih i s obzirom na broj marendaša. Mi ćemo iskazivati potrebe za dvije nove djelatnice u kuhinji" kaže Ivan Vukić, ravnatelj OŠ Srdoči.

Ministarstvo kaže - zahtjevi za zapošljavanje redom se odobravaju. No, postavlja se pitanje - kako privući kuhare u škole. Plaće su im oko 5, 5 i pol tisuća kuna.

"Škole za sada nisu imale većih problema. Nalaženje kuhara, iako je to bio manji problem, sada će ti problemi doći više do izražaja. Siguran sam da će škole naći način da ih zaposle", kaže Pavičin. Dubrovački ravnatelji ne dijele optimizam.

"Najveći je problem naći kuhare, spremačice, odnosno tehničko osoblje budući da većina radi u turizmu gdje su primanja puno veća nego u prosvjeti", rekla je Silvana Bjelovučić, ravnateljica OŠ Marina Getaldića, Dubrovnik.

Škole i vrtići ogledala su brige osnivača. Tako da i ova situacija puno govori o tome koliko se, odnosno nije ulagalo.

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič o ovoj je temi razgovarao s Maritom Guć, ravnateljicom OŠ Manuš i čelnicom županijskog orgranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

"Puno je tu problema, ali nije sporno da svi ravnatleji i obrazovni djelatnici žele u okviru tih 10 kuna svakom djetetu ponuditi obrok. No, problema je puno i situacija na terenu je šarolika u cijeloj županiji. Danas u Splitu nakon dosta žučne raprave odlučili smo se za model C, nažalost dostavljači izvana. No, vjerujem da će se i to s vremenom promijeniti", rekla je ravnateljica.

