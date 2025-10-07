Ravnatelj doma zdravlja službenim novcem kolegicama kupio torbice

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom i dvije žene u dobi od 52 i 63 godine te su utvrdili da su zlorabili položaj i ovlasti.

Muškarca se sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. godine u Puli, kao odgovorna osoba zdravstvene ustanove, na temelju privatnih računa koje su ustanovi dostavile dvije djelatnice za kupnju torbica, odobrio da im se s računa ustanove isplati novac na njihove privatne račune.

Kaznenim djelom oštetili su pravnu osobu iz Pule za više stotina eura.

Protiv osumnjičenih se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.