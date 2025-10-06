Obavijesti Foto Video Pretražite
Zlouporaba položaja

Uskok pokrenuo istragu protiv bivšeg načelnika: Općinu oštetio za više desetaka tisuća eura

Piše I. H., 06. listopada 2025. @ 11:14 komentari
Angelo Mattich
Angelo Mattich Foto: Provjereno
Pokrenuta istraga protiv bivšeg načelnika općine Višnjan zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti
