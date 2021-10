S obzirom na rast cijena derivata i plina te stanje u Zagrebačkom holdingu, korekcija cijena ZET-ovih karata čini se neizbježna. Imajući sve navedeno na umu aktualna cijena je neodrživa, no ZET-ove karte nikada neće imati realnu tržišnu cijenu, upozorio je predsjednik Sindikata ZET-a Dražen Jović.

''Cijena karata ZET-a morat će doživjeti određenu korekciju ako se nastavi trend rasta cijena kojemu svjedočimo posljednjih dana, a eventualna poskupljenja bit će, nažalost, posljedica lančane reakcije'', kazao je predsjednik Sindikata ZET-a Dražen Jović za DNEVNIK.hr i pozvao na iskrenost prema građanima.



''Za cijenu karte od četiri kune, inače najprodavanije u ZET-u, može se kupiti 0,33 litre benzina'', upozorio je Jović te podsjetio na subvencije za karte koje prima ZET i stanje u Holdingu, koji se muči s gubicima.

ZET: Grad i mi smo socijalno osjetljivi

Kad će, koliko i za koga poskupjeti koje tramvajske karte, iz ZET-a ne otkrivaju, štoviše, tvrde da o tome nema ni riječi. Zasad.



''Grad Zagreb i Zagrebački električni tramvaj socijalno su osjetljivi partneri prema korisnicima prijevozne usluge i na tim temeljima se definira tarifna politika, no trenutno nemamo u najavi poskupljenje usluga prijevoza'', istaknuo je za glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba za DNEVNIK.hr.



Međutim, građani Hrvatske plaćaju najskuplje gorivo u povijesti, što će za sobom povući i korekcije cijena karata u autobusnom prijevozu, već je najavljeno iz Sindikata autobusnih linijskih prijevoznika, a uz prijevoz putnika poskupjet će i prijevoz robe.

Drastično je poskupio i plin zbog potražnje na europskom tržištu, a građanima u metropoli stiže još loših vijesti, naime, tvrtke u Zagrebu plaćat će i triput skuplji plin. S obzirom na sve i cijene komunalnih usluga, teško će ostati na sadašnjoj razini.



Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u više je navrata, čak i prije najnovijega vala poskupljenja, isticao kako čine sve da cijene komunalnih usluga ostanu nepromijenjene.

Žičara je veliki uteg za poslovanje ZET-a

Kad je riječ o ZET-u, početkom prošloga mjeseca Tomašević je rekao da zasad cijene karata ZET-a ostaju nepromijenjene i da rade sve što mogu da do poskupljenja javnog prijevoza ne dođe. Potvrdio je da ZET ima dugovanja jer je dignuo kredit od pola milijarde kuna radi realizacije žičare i rate kredita već se moraju plaćati, a prihoda još nema.

Sredinom rujna podsjetio je da Gradska uprava ZET subvencionira milijunima već godinama, a godišnji rashodi ovog gubitaša iznose 1,1 milijardu kuna. Od tog iznosa gradske subvencije su 790 milijuna, a ostatak bi se trebao pokriti od prodaje karata. No zbog pandemije i koronavirusa prošle godine ZET je dodatno u velikom manjku.

Građane je Tomašević pozvao da što više koriste javni prijevoz, no s obzirom na rast cijena karata koji se čini neizbježan za mnoge, ni to više neće biti opcija. Neki bi možda rekli da im uvijek preostaje bicikl, no s obzirom na loše stanje biciklističke infrastrukture zbog koje su građani često primorani raditi prekršaje, na kraju bi im kazne mogle dodatno stanjiti ionako mršav budžet.



''Realnu cijenu ZET-ova karta nikada neće imati'', istaknuo je Jović zbog subvencija, a procjenjuje da bi, kad se uzme sve ranije navedeno u obzir, nova cijena karte trebala biti osam kuna i poručuje: ''Nitko ne želi da dođe do poskupljenja, ali trebalo bi biti pošten prema građanima i reći da je aktualno stanje neodrživo''.