Od ponoći plaćamo najskuplje gorivo u povijesti. Osjetno je poskupio posebice dizel. Gospodarstvenici i sindikati traže reakciju Vlade, koja zasad sada ne misli reagirati, ali prati situaciju.

Litra benzina skuplja je za 26 lipa te na većini crpki prelazi cijenu od 11 kuna i 30 lipa. Cijena dizela skočila je još više, za čak 40 lipa. Litra sada stoji oko 11 kuna i 40 lipa.Prosječan spremnik od 50 litara dizela građani će platiti 19 i pol kuna više, a pun spremnik benzina 13 kuna više.

Vratimo li se cijenom goriva desetljeće unatrag, litra najprodavanijeg benzina u listopadu 2011. godine iznosila je 9 kuna i 72 lipe. Cijena litre najprodavanijeg dizelskog goriva bila je 9 kuna i 25 lipa.

Jeftinije u susjedstvu

Gorivo je jeftinije u gotovo svim zemljama našeg okruženja. U susjednoj Bosni i Hercegovini u prosjeku je jeftinije za dvije i pol kune po litri. Spremnik se isplati napuniti i u Mađarskoj za prosječno kunu i pol manje po litri. U Sloveniji je benzin jeftiniji za dvije kune, odnosno kunu po litri dizela. Nešto manju razliku imamo sa Srbijom, u kojoj su cijene manje za 80-ak lipa. Od susjeda se zbog veće cijene goriva izdvaja samo Italija.

Cijena litre goriva u susjednim državama (Foto: DNEVNIK.hr)

Od cijene litre motornog benzina država uzima fiksni iznos od 3 kune i 86 lipa na ime trošarine. Taj novac ide Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama, HŽ Infrastrukturi, a dio direktno odlazi u državni proračun. Vlada se zasad tog novca, ili barem dijela tog iznosa, ne misli odreći.

A vozači traže alternativu. ''Mi se sve više koristimo hibridnim, električnim vozilima jer je grad krcat automobilima. Kad bi cijene išle gore, mislim da bi ljudi više koristili javni gradski prijevoz i taksi'', kaže taksist Vladimir Janković.

Upravo će putnici najviše osjetiti rast cijena, i to za najmanje 20 posto. ''Na autobusnom prijevozu će doći do povećanja svih cijena karata, ugovora i ugovornih prijevoznika. Sve što mi vozimo će trebati doći do korekcije cijene jer gorivo je nužno da se svaki autobus pokreće'', govori Hrvoje Meštrović, predsjednik Sindikata autobusnih linijskih prijevoznika.

Prijevoznici otkrivaju kada će povećati cijene usluga: "Ne možemo raditi besplatno. Očekujemo da država nađe neki model"

Uz prijevoz putnika rast će i prijevoz robe. Hrvatska ima 15 tisuća vozača koji su, kažu, potplaćeni pa postoji bojazan da bi mogli otići van za boljim materijalnim uvjetima. ''Inače će se dogoditi da ćemo imati problema s opskrbom najosnovnijih namirnica, prazne police, prijevoz učenika, srednjih škola, radnika, umirovljenika. Sve će nam se urušiti'', upozorava Meštrović.

Drastično je poskupio i plin zbog potražnje na europskom tržištu, ali to građani ne bi trebali osjetiti do travnja sljedeće godine, kao ni tvrtke koji su ugovorile dugoročnu cijenu kada je ona bila niža.

10 najvažnijih savjeta za uštedu goriva

Ekonomski stručnjak o posljedicama poskupljenja goriva: "Sljedećih šest mjeseci čeka nas rast cijena svega i svačega"

Savez samostalnih sindikata zbog svega traži od Vlade smanjenje trošarine na gorivo. ''Mi ne možemo biti nikakvi čarobnjaci jer ne znamo dokle te cijene mogu ići. Da sami sebi stavljamo imaginarne i nikakvim supstantivnim mjerilima određene benchmarke, mislim da bi se samo doveli u nekakvu vrstu ofsajda'', kaže premijer Andrej Plenković.

Čarobnjaci su zato bakice na tržnicama, koje sa sve većim troškovima pokušavaju zadržati cijenu. ''Trebamo sada pšenicu sijati, moramo orati da bi bilo spremno za proljeće za sadnju. Normalno da će to biti sve skuplje'', govori prodavačica Dragica. Jer i za svaki proizvod na tržnici potrebno je gorivo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr