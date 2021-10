U Zagrebu se uz brojne druge probleme može očekivati i rast cijena komunalija. Jer dok gradonačelnik postavlja pa smjenjuje ljude s čelnih pozicija u Holdingu, ta tvrtka grca u dugovima. Sve bi se moglo prelomiti preko leđa građana.

189 tisuća kuna otpremnine, za otprilike sto dana rada. I to nakon što ih je smijenio gradonačelnik koji ih je tamo postavio bez javnog natječaja. Tomislav Tomašević i dalje ne vidi problem u priči s Holdingom.

"Ja ću vas podsjetiti kakve su bile otpremnine nekim članovima uprave Holdinga u prošlosti, a kretale su se u milijunskim iznosima", ponovio je.

U detalje smjene ne ulazi, kao ni je li smijenjeni predsjednik Uprave direktorima udvostručio plaće. A Nikola Vuković za Dnevnik Nove TV kaže da to nije radio. Neke koeficijente je čak, tvrdi, smanjio, a broj sektora s 29 smanjio na 14.

U kakvom je stanju trenutačno Holding, gradonačelnik još analizira. Bivši predsjednik Nadzornog odbora Holdinga Ljubo Jurčić kaže da bi tu tvrtku trebalo rekonstruirati. Obveznice i krediti su otprilike kao i prihodi, a prošle godine ostvareni su dodatni gubitci.

"Po mojoj procjeni trošak pandemije i trošak zemljotresa je negdje preko tristo milijuna kuna. I sad kad gledate da imate taj izvanredni trošak i imate otpis neplaćenih računa i dođete do toga da je Holding prošlu godinu završio negdje s 220 milijuna kuna gubitka", rekao je Jurčić novinarki Nove TV Srni Bijuk.

Sve to, gradonačelnik ne isključuje, moglo bi dovesti do viših računa. Kaže da će se to znati kada naprave proračun i plan poslovanja Holdinga za sljedeću godinu. A dok gradonačelnik analizira što se radilo, bivša pročelnica Mirka Jozić kaže kako mu alibi više ne može biti da su sve probleme naslijedili.

"On govori o smjeni kadrova i to se zaista radi, smjene im dobro idu, od uprave vijeća, pročelnika, podružnica, ali ne mogu četiri godine samo smjenjivati."

Hoće li doći do poskupljenja za građane, znat će se krajem godine.

