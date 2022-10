Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je priključena na električnu mrežu. Ruska sigurnosna služba (FSB) upozorila je na "znatan porast" ukrajinskih napada iz vatrenog oružja na ruskom teritoriju uz granicu s Ukrajinom. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) u nedjelju je "snažno osudilo" ruski napad na civile i civilnu infrastrukturu u Zaporižji u kojem je živote izgubilo najmanje 13 ljudi.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:15 Ruske snage približavaju se strateški važnom istočnom gradu Bahmutu, nakon što su napredovale 2 km prema gradu tijekom prošlog tjedna, objavila je britanska obavještajna služba u ponedjeljak.

"Rusija nastavlja davati visok prioritet vlastitim ofenzivnim operacijama u središnjem sektoru Donbasa, posebno u blizini grada Bahmuta", tvitalo je britansko Ministarstvo obrane u redovnom biltenu.

U video obraćanju u subotu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage sudjelovale u vrlo teškim borbama u blizini Bahmuta.

Bahmut se nalazi na glavnoj cesti koja vodi do gradova Slovjansk i Kramatorsk, oba smještena u industrijskoj regiji Donbas, koju Moskva tek treba u potpunosti osvojiti.

8:10 Opća skupština UN-a trebala bi u ponedjeljak otvoriti raspravu o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija četiriju ukrajinskih regija, dok zapadne sile žele naglasiti međunarodnu izolaciju Moskve.

Odluka da se pitanje iznese pred Opću skupštinu, gdje 193 članice UN-a imaju po jedan glas - i nitko nema pravo veta - donesena je nakon što je Rusija upotrijebila svoj veto na sjednici Vijeća sigurnosti 30. rujna kako bi blokirala sličan prijedlog.

“To je iznimno važno”, rekao je Olof Skoog, koji je kao veleposlanik EU-a pri UN-u sastavio tekst u suradnji s Ukrajinom i drugim državama.

Ne uspije li Opća skupština djelovati - glasanje se ne očekuje prije srijede - dalo bi "otvorene ruke drugim državama da učine isto ili da priznaju rusku aneksiju", rekao je švedski diplomat novinarima.

Nacrt rezolucije u koji je AFP imao uvid osuđuje ruski "pokušaj nezakonite aneksije" ukrajinskih regija Donecka, Luhanska, Zaporižje i Hersona nakon "tzv. referenduma" i naglašava da ti postupci nisu pravovaljani prema međunarodnom pravu".

Kao odgovor, Rusija je poslala pismo svim državama članicama u kojemu napada "zapadna izaslanstva" čije djelovanje "nema nikakve veze sa zaštitom međunarodnog prava i načela Povelje UN-a".

7:50 Vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV najavio je moguću smjenu Putinova ministra obrane.

"Ono što zapadne obavještajne službe obavještavaju, a posebno američkog predsjednika, jest da je taj sukob dosta žestoko kulminirao, da se izravno suprotstavlja predsjedniku Putinu, da će vjerojatno sutra završiti politička karijera ministra obrane i zahtjev te nacionalističke struje da on kao takav više ne bude na tom mjestu u smislu da je posve nekompetentan za operaciju", rekao je Mandić o stanju u ruskim vojnim redovima dodavši da je vrlo teško pogoditi tko će ga zamijeniti. Više pročitajte >>OVDJE

7:45 Niz eksplozija potreslo je glavni grad Ukrajine, objavili su lokalni mediji i dužnosnici. Gradonačelnik Vitalij Kličko na svom je Telegramu potvrdio da je došlo eksplozija u središtu grada, što je potvrdio i Associated Press.

7:30 Regionalni guverner Zaporižja Oleksandr Starukh na svom je Telegramu objavio kako su ruske snage ponovno napale stambeni kompleks. Navodi i da je raketni napad u središtu grada uništio višekatnicu.

7:26 "Putin optužuje Ukrajinu za terorizam? Zvuči previše cinično čak i za Rusiju", ustvrdio je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, nakon što je Putin izjavio da iza napada na Krimski most stoji ukrajinska tajna služba.

Putin accuses Ukraine of terrorism? Sounds too cynical even for Russia. Less than 24 hours ago ru-planes hit residential area of Zaporizhzhia with 12 missiles, killing 13 people and injuring more than 50. There is only one terrorist state here and the whole world knows who it is.