Vladine mjere pomoći vrijede do prvog travnja. Ukoliko Vlada ne intervenira, od idućeg bi mjeseca građani cijenu plina mogli plaćati 106 umjesto 41 euro, prema izračunima Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

Plin bi građani mogli plaćati i tri puta više ako Vlada ne intervenira. Umjesto 41 euro, cijena bi mogla porasti na 106 eura, izračunala je Hrvatska energetska regualtorna agencija.

Takav udar građani ne bi podnijeli, no resorni ministar uvjerava da do toga neće doći. Kap po kap i čaša se prelila: računi idu gore. Zagrepčani će vodu plaćati 15 posto više nego dosad.

Za jednu četveročlanu obitelj iz Zagreba cijene postaju sve manje održive: "Sljedeći mjesec očekujem račun nešto ispod 60-ak eura i to će biti daleko najveća stavka u režijama u kućanstvu", rekao je Paško Rakić.

Režije su 300-tinjak eura. Kao da same po sebi nisu dovoljan izdatak svakog mjeseca, tu je naravno i hrana kao velika proračunska stavka, a tu hranu potrebno je pripremiti koristeći struju ili plin.

Uz visoke režije, kućni budžet teško podnosi dodatne troškove: "Za raznonodu nekakvu trudimo se i to osigurati, ali svakako da je to sve teže, to se podrazumijeva", naglasio je Rakić.

Već 23. mjesec zaredom: Opet rastu cijene industrijskih proizvoda

Ni na istoku Hrvatske, situacija s budžetom nije drukčija. Zbog toga je Valentina iz Osijeka s četvero djece preselila u Bjelovar.

Ispričala je da si ne mogu priuštiti ništa više od najosnovnijeg: "Sve dok se osiguraju najmlađi, hrana i to je to, režije razvuci - potegni".

Vladinim mjerama pomoći vrijede do kraja ožujka. Ako ne donesu novi paket za travanj, građani bi umjesto 40-ak eura mogli plaćati plin stotinu eura, prema izračunima HERA-e.

Nova drastična poskupljenja: Ovo je popis kompanija koje dižu cijene svojih proizvoda



Bez obzira na projekcije, iz Vlade uvjeravaju da će i dalje štititi građane.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović uvjerava da do poskupljenja cijene plina neće doći. "Naši građani neće plaćati takvu cijenu, mi intenzivno radimo na novom paketu mjera. Neće biti poskupljenja kao što je najavljeno, to bi bio jako loš udar na standard građana", dodao je Filipović.

Nove mjere će predstaviti sredinom mjeseca. Ministar Filipović je napomenuo: "Učinit ćemo sve da zaštitimo građane uključujući one najugroženije zbog kojih je ograničena cijena 9 osnovnih proizvoda".



Rastu svi troškovi građana, no kako je krenulo, mnogima bi mogli zatrebati i krediti da pokriju najosnovnije troškove.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.