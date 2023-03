Broj poginulih u sudaru putničkog i teretnog vlaka u Grčkoj u srijedu i dalje je 36, no dužnosnici vjeruju kako će on rasti te naglašavaju da je među žrtvama najviše mladih.

U toj najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u povijesti zemlje, u izravnom sudaru dvaju vlakova, cijeli vagoni izbačeni su s tračnica. Poginulo je najmanje 36 osoba, a još nekoliko desetaka je ozlijeđeno u samoj nesreći i požaru koji je uslijedio. Dužnosnici očekuju da će broj žrtava i dalje rasti.

Zbog nesreće je uhićen šef željezničke postaje, a istražitelji pokušavaju utvrditi zašto su vlakovi bili na istom kolosijeku. Vatrogasne službe ranije su objavile da je hospitalizirano 66 osoba, od kojih je šestero bilo na intenzivnoj njezi. Do nesreće je došlo prilikom izlaska putničkog vlaka iz tunela.

Spasioci i dalje pretražuju mjesto sudara, a dizalice uklanjaju putničke vagone koji su iskočili iz tračnica. Diljem Grčke zbog nesreće su zastave spuštene na pola koplja, a vlada je proglasila tri dana nacionalne žalosti. Zastave su spuštene i na europskim institucijama u Bruxellesu.

Vjeruje se kako među žrtvama ima mnogo studenata koji su se vraćali nakon produženog vikenda. Šef bolnice u Larisi Apostolos Komnos rekao je da su većina poginulih dvadesetogodišnjaci.

"To je nezamisliva tragedija. Naše su misli danas s rodbinom žrtava", rekao je grčki premijer Kirijakos Micotakis na mjestu nesreće.

Šef lokalne postaje zadužen za signalizaciju uhićen je i optužen za ubojstva iz nemara i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, rekao je policijski dužnosnik. Optuženi 59-godišnjak odbacio je bilo kakvu odgovornost za nesreću, pripisujući je mogućem tehničkom kvaru, otkrile su vlasti.

Janis Dicas, čelnik sindikata grčkih željezničara, rekao je televiziji Skai da automatska signalizacija na mjestu nesreće nije radila. Do nesreće je došlo kada je putnički vlak, koji je iz Atene putovao prema Solunu, izlazio iz tunela u blizini grada Larise. Putnički vlak prevozio je 342 putnika i 10 članova posade, a u teretnom vlaku bila su dva člana posade.

Devet riječi naredbe koju je šef stanice Larisa dao strojovođi putničkog vlaka bile su one koje su se pokazale kobnima u fatalnom sudaru vlakova koji se dogodio u utorak malo poslije 23 sata.

"LAR 62 - Prolazite kroz crveno svjetlo na izlazu do ulaza u Nei Pori" bilo je naređenje koje je šef stanice u Larisi dao strojovođi jer je Nei Pori sljedeća stanica poslije one u Larisi. Ispostavilo se da je upravo to dovelo do kobnog trenutka jer se u suprotnom smjeru ka istoj stanici kretao drugi vlak.