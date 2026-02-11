Raste broj slučajeva opasne pošasti, pogledajte što su snimile kamere Nove TV u našem parku prirode: "Ovo može stvoriti velike štete"

Gledati divlje ptice u prekrasnom Kopačkom ritu odmor je za oči. Nažalost, sve su te divne životinje ugrožene, jer u Hrvatsku se vratila opasna ptičja gripa.

Bolest divlja Europom, a stigla je i kod nas. Kod Vinkovaca je potvrđena na uginulom labudu, a snimajući reportažu, ekipa Dnevnika Nove TV pronašla je jednog labuda koji je uginuo u kanalu kod Kopačkog rita. Nisu mu se odmah približavali, ali su uginuće prijavili rangerima Kopačkog rita koji su odmah krenuli u akciju i prijavili slučaj veterinarima.

Nakon katastrofalne afričke svinjske kuge, nisu dobre vijesti da je ponovno stigla i ptičja gripa.

"Počeo je u zapadnoj i sjevernoj Europi i tako je došao kod nas. Prvenstveno je potvrđen virus kod crvenokljunih labudova. Ono što je u ovom trenutku važno kod pojave je da spriječimo prijelaz, odnosno ulazak bolesti u objekte koji se bave uzgojem domaće peradi", poručio je Tihomir Florijančić, predstojnik Zavoda za animalnu proizvodnu i biotehnologiju.

Galerija 2 2 2 2

Stoga je i ministarstvo izdalo novu naredbu o ključnim obvezama za sve koji uzgajaju perad.

Obvezno je držanje peradi i ptica u zatočeništvu na način koji sprječava svaki kontakt s divljim pticama.

Obvezna je prijava veterinaru bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju peradi, kao što su povećana uginuća, pad nesivosti, te smanjeno uzimanje hrane ili vode.

Obvezna je provedba propisanih higijenskih, biosigurnosnih mjera u objektima s peradi.

Jer posljedice ove bolesti jednako su katastrofalne kao i kod afričke svinjske kuge.

"Kad se pojavi jedan takav virus u proizvodnji, nažalost, dolazi do onih teških mjera koje smo imali prilike vidjeti i kod svinja, a to je da se moraju sve životinje eutanazirati i neškodljivo ukloniti, a to onda ima za posljedicu velike ekonomske štete", nadodao je Florijančić.

Iako je to bolest peradi i divljih ptica, ptičja gripa može biti opasna po čovjeka pa čak izazvati i smrtni ishod. No to se događa izuzetno rijetko. A najizloženije osobe su one koje rade s peradi, koje rade na farmama.

Takvi slučajevi su rijetki, ali ne treba se približavati zaraženim životinjama već ih prijaviti inspekciji.