Dio umirovljenika s novom godinom doživio šok, cijene porasle i za 50 posto: "To je za njih katastrofa"

Neki domovi za starije od ove su godine povećali cijene i za 50 posto. Ovisno o kategoriji, iznosi su vrtoglavi.

"Već sada su cijene u privatnim domovima do 1500 eura, a ovi koji su sada podizali idu od 450 do 600 eura", rekla je Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenka.

Stara cijena je u Petrinji za prvu kategoriju bila do 300, a sada je 432 eura. Ravnatelj doma Damir Borić ističe da se od 2018. cijene nisu mijenjale, a sve je otišlo gore. Unatoč državnim i lokanim subvencijama, minus je sve veći.

"Mi nemamo dodatnih prihoda gdje bismo tu rupu i povećanje troškova zakrpali. Jedini izlaz je kroz cijenu smještaja", objasnio je.

Neki su izmješteni u Topusko pa plaćaju manje, no s malom mirovinom i to je puno jer medijalna iznosi 424 eura.

Iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poručuju da se cijena mijenja samo za privatne korisnike jer regionalna uprava ima pravo samostalno odlučivati o cijeni.

Na upit Dnevnika Nove TV iz Ministarstva su odgovorili da Vlada u ovoj godini planira uložiti dva milijuna eura više u financiranje domova za starije, napravit će registar korisnika i listu čekanja pa će vidjeti koliki su kapaciteti i koliko točno mjesta nedostaje.

"Povećanje mirovina je jedino rješenje"

O rastu cijena domova reporterka Anja Perković razgovarala je s Milivojem Špikom iz platforme Umirovljenici zajedno.

"Preko 500.000 naših umirovljenika to neće moći platiti. Tih 50 posto ne prati pola od svih povećanja mirovina u protekle četiri godine. To je za umirovljenike katastrofa", ustvrdio je.

"Treba krenuti od problema, a to su male mirovine. Mi to trebamo početi rješavati i to je jedini način da se umirovljenike, njih 600.000 koji su ispod linije siromaštva, može izvući iz toga stanja", dodao je.

Također se osvrnuo na pakete pomoći koje je Vlada osigurala umirovljenicima.

"Ušli smo u izbornu godinu i na to gledamo kao na izbornu kampanju. Međutim, jednokratni paketi neće pomoći. Jedini način da se pomogne je da se povećaju mirovine onako kako je predložila politička platforma Umirovljenici zajedno", napomenuo je.

"To je jedino rješenje i u protivnom će sve više umirovljenika biti ispod linije siromaštva. Na koncu konca, vidite i sami da se svake godine povećava broj onih kojima je potreban paket pomoći. Prema tome, to nije rješenje", zaključio je Špika.

