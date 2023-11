HDZ-ovci na braniku ministrice: "Ta se bolest ne liječi ni vikom ni galamom"

HDZ-ovi saborski zastupnici iz 4. i 5. izborne jedinice poručili su u srijedu stočarima da vjeruju u to što radi Ministarstvo poljoprivrede i struka u vezi s afričkom svinjskom kugom (ASK) te podsjetili da je dosad isplaćeno više od šest milijuna eura potpora za one koji su imali štetu.

Svi će biti obeštećeni i Ministarstvo poljoprivrede se dobro nosi s tim problemom, ocijenio je zastupnik Josip Šarić na konferenciji za medije u Saboru.

Istaknuo je kako se veterinarska struka stručno, profesionalno, pedantno, pravodobno i organizacijski postavila prema problemu ASK-a s kojim su se suočili stočari u Slavoniji i da ga jedino struka može rješavati te da nije dobro prosvjedima uznemiravati ljude.

Vezano uz organizaciju prosvjeda u vrijeme kada svinjska kuga jenjava u Vukovarsko-srijemskoj županiji, rekao je kako iza njih stoji Domovinski pokret i predsjednik njegove županijske organizacije Josip Dabro i lokalna organizacija Hrvatskih suverenista.

Jasno je da se problem želi politizirati i na nevolji Slavonaca pokušati dobiti neki poen, no sigurno je da se u tome neće uspjeti i vjerujemo u razum ljudi, poručio je Šarić.

Ustvrdio je kako u prosvjedu nisu sudjelovali oni koji su pretrpjeli štetu, već pripadnici političkih stranaka i organizacija .Što se tiče svinjokolja, vjeruje da će Ministarstvo do 26. studenoga pod određenim uvjetima dati pozitivno mišljenje za njihovo organiziranje.

Čestitao je premijeru Andreju Plenkoviću na odluci da predloži župana osječko-baranjskog Ivana Anušića za potpredsjednika vlade, jer drži da Slavonija i na taj način treba biti zastupljena.

Drži da im afrička svinjska kuga neće štetiti na predstojećim izborima, jer ljudi vjeruju Vladi i tome što čini.

Zastupnik Goran Ivanović rekao je kako se ASK ne liječi vikom ni galamom, već poštivanjem biosigurnosnih mjera i da teza da Hrvatska provodi mjere kao nigdje u Europi gdje također postoji ASK jednostavno ne stoji.

Naveo je primjere nekih europskih zemalja koje provode slične mjere. Vlada i resorno ministarstvo itekako vode brigu o svim oštećenima i osigurano je više od 32 milijuna eura čak i onih koji nisu imali registrirana domaćinstva za držanje svinja.

Podsjetio je kako je u HDZ-ovu mandatu isplaćeno više od 600 milijuna eura potpora gospodarstvenicima u Slavoniji.

Zastupnik Stjepan Šašlin rekao je kako je vrlo bitno da su pravovremeno poduzete mjere kako bi se spriječilo širenje ASK te da je pojačana edukacija i širenje svijesti o pogubnosti te bolesti. Bolest je stavljena pod kontrolu i to pokazuju pokazatelji, rekao je.