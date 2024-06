Raskol u Domovinskom pokretu? "Ovakav diletantizam nismo vidjeli još od Pernara i Sinčića"

Je li došlo do raskola u Domovinskom pokretu? Pitanje je koje se postavlja nakon današnje presice čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave. On je na presici javno prozvao Bartulicu kazavši da se "svima u DP-u diže želudac" zbog Ferrarija i ponašanja u izbornoj noći.

Penava je pak na današnjoj konferenciji za novinare postavio pitanje - tko podmeće Domovinskom pokretu?

"To je napad na Domovinski pokret i postavljam pitanje je li ovo namještaljka? Ovo je vrlo vrlo opasna radnja. Morat ću kao predsjednik povući poteze kako bi se znalo da prelazak preko Rubikona nije dozvoljen!", rekao je Penava o Bartuličinom ponašanju.

Od Bartulice je tražio javnu ispriku, no priznao je da se on nikome ne javlja već dva dana.

Nakon presice Penave, oglasio se i Mario Radić.

"Penava i ja bili smo u utorak zajedno cijeli dan na pregovorima u Vladi. Činjenica jest da sam ja želio da se cijela ova priča oko Ferrarija i Bartulice smiri, međutim nakon što smo doznali tko su ljudi koji su bili s njim u toj situaciji, ta je priča ušla u sferu neobranjivosti i ja se slažem sa svime što je Penava rekao na presici.

Prema mojim informacijama te ljude je organizirao Velimir Bujanec i ponavljam, to je neprihvatljivo i ja ne mogu stati iza takvog ponašanja", istaknuo je Radić za Jutarnji list.

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je presicu Penave i nagađanja o raskolu.

"Mislim da nema raskola, ali do izražaja je došao nivo diletantizma koji nismo vidjeli od razdoblja Pernara i Sinčića. Ja mogu, s pozicije koja je lijevo od centra reći da sam zadovoljan što su na desnici diletanti, no oni spuštaju opću razinu javne komunikacije i to je problem", rekao je.

"Domovinski pokret spušta nivo javne rasprave, no ne vidim tu raspad stranke", kaže Puhovski koji tvrdi da je DP ostao bez svjetonazorske okosnice.

"Da nema Bartulice nitko ne bi znao da su oni desničari. No, Bartulica je napravio nekoliko gluposti. Nakon toga je napravio glupi skandal s Ferarrijem i šoferom", kaže Puhovski.

Ne misli da Domovinskom pokretu netko podmeće već su kaže to "mangupi u našim redovima".

"U svojoj izjavi - što nas više napadaju, to smo više u pravu, zapravo se pozivaju na Lenjinovu formulaciju iz 1903. godine. Nitko im ne podmeće, to su njihovi ljudi. Kako biste vi nekome podmetnuli Ferari i osuđenog kriminalca.

Ne mogu zamisliti kakvo bi to podmetanje bilo. Oni se zapravo sada ponašaju kao desničari. Uvlače teoriju zavjere u svemu što se događa. Do sada je desničarenje bilo to što su pokušali eliminirati predstavnike srpske nacionalne manjine iz javnog života. Sad su se razvili na više fronti", rekao je zaključno politički analitičar Žarko Puhovski.