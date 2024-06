Plenković o Bartulici: "On je miran pet godina, ne bih ni ja bio oduševljen da mi je to netko napravio"

U srijedu je bilo burno na saborskom aktualcu koji je ujedno bio premijera za nove ministre i saborske zastupnike. Teme su, između ostaloga bile Bartuličin Ferrari i Dabrina diploma.

Vladajući nisu ostali dužni oporbi i spremno su uzvraćali udarac. Kako je prošao saborski aktualac pročitajte OVDJE.

Nakon saborskog aktualca premijer Plenković dao je izjavu. Komentirao je oporbu, Bartulicu, Petrokemiju i odnos s predsjednikom Milanovićem.

"Vidim da je oporba osvježena, ali nikada nisam imao manje pitanja. Imali smo par malo čvršćih odgovora na čvršća pitanja. Htjeli smo poslati poruku što želimo raditi u mandatu", rekao je Plenković.

Komentirao je presicu Penave i potez Bartulice koji je u izbornoj noći došao s Ferrarijem kojeg je vozio kriminalac osuđen za pokušaj ubojstva.

"Ako je Ferarri bio odgovor na pritisak, onda je taj skeč bio potpuno promašen. Ne čudi me reakcija Domovinskog pokreta. To je politička šteta. On je miran pet godina. Sa stranačkog aspekta, ne bih ni ja bio oduševljen da mi je to netko napravio. Na Bartulici je da se očituje. Za koaliciju to nema nikakve veze".

Govoreći o pitanjima oporbe kaže da je to "mahom prepisivanje ideja, teza i stavova nekih drugih ljudi".

Osvrnuo se i na autobus koji mu je Miro Bulj poklonio u Saboru.

"Da nije ovako razbijen, možda bih ga mogao dati mom Ivanu da se poigra, ovako, mislim da bi se porezao", rekao se.

Na pitanje o kutinskoj Petrokemiji, Plenković kaže: "To je velika kompanija, nisu došli iz nekog podruma, investirali su. Imali smo užasne probleme sve ove godine. Ako je ideja bila da dođe netko tko će njome upravljati na dobar način, onda je to ok. Ako je udjel ovakav ili onakav… Mislim da će se to sve riješiti s njima, da su razgvoori bili dobri. Bitno je da radi, bilo je situacija kad Petrokemija nije radila", izjavio je.

Na pitanje kako su se novi ministri snašli na Aktualcu, Plenković kaže kako misli da su se dobro snašli.

Novinari su ga ponovo pitali o odnosu s predsjednikom Milanovićem.

"Da vama netko kaže da ste udbaški izrod pola sata prije izborne šutnje, išli biste na kavu? On je sramota za hrvatsku političku kulturu i to što su svi ušutili i polako prelaze preko toga… To ne ide tako, to može funkcionirati samo u glavama aktivista, agitatora, pristranih ljudi u medijskom prostoru koji je groteska. Ja sam navikao, iako neću doputiti da to bude normalno. Poštujem građane i vjerujem da su mudri i pametni i da će birati dobro", kaže.

Osvrnuo se na oporbu i saborski aktualac.

"Ovo je sada jedan mali blues za oporbu, nakon dva poraza. Ako bude nakon Grbina Hajdaš Pajdaš to će biti ...isto kao Grbin. Bit će to strikan i nećak – serija dva, to je sve od Milanovića dirigirano".